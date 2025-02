FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 65 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13000 (11500) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3250 (3150) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 470 (600) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 320 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 240 (225) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2200 (2320) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1056 (954) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 600 (660) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BP TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 510 (440) PENCE - ODDO BHF RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1466 PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS RICARDO TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 237 (454) PENCE - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 440 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12500 (11600) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 975 PENCE - UBS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4600 (3840) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob