Frankfurt Am Main (ots/PRNewswire) -Junge Topathletinnen und -athleten mit Perspektive unterstützen Hilfsarbeit für organtransplantierte Kinder / Teamkapitäne sind Niklas Kaul und Alina BöhmJunge deutsche Spitzensportlerinnen und -sportler haben sich zu den "KiO Young Champions" zusammengeschlossen. Gemeinsam mit den vielen Olympiasiegern, Welt- und Europameistern im Verein Kinderhilfe Organtransplantation - Sportler für Organspende e.V. (KiO) engagieren sie sich für die lebensrettende Idee der Organspende und für Familien mit einem organtransplantierten Kind.Teamkapitäne der KiO Young Champions sind Zehnkampf-Welt- und Europameister Niklas Kaul (26) und Judo-Doppeleuropameisterin Alina Böhm (26). Zahlreiche Welt- und Europameisterinnen aus dem Nachwuchsbereich zählen zu den KiO Young Champions. Sie stammen aus Sportarten wie Hockey, Triathlon, Segeln, Snowboard, Fechten, Wasserspringen oder Ski nordisch.Die KiO-Vorsitzende Franziska Liebhardt, selbst 2016 Paralympicssiegerin im Kugelstoßen, sagt: "Die KiO Young Champions repräsentieren eine neue deutsche Sportlergeneration mit großen Ambitionen und gesellschaftlichem Engagement. Alle haben eine Perspektive für eine erfolgreiche sportliche Zukunft, aber auch eine soziale Ader. Ich finde es großartig, wenn junge Menschen auf der Sonnenseite des Lebens mit ihren Mitmenschen mitfühlen und sie mit ihren besonderen Möglichkeiten unterstützen. Insbesondere in den sozialen Medien werden die KiO Young Champions die Hilfsaktivitäten von KiO begleiten und auf diese Weise auch mithelfen, weitere Unternehmen zu finden, die unsere gute Sache durch ihre Förderung erst möglich machen. Denn das Team sucht noch Sponsoren."Zu den KiO Young Champions gehören aktuell:Niklas Kaul (Zehnkampf, Teamkapitän, Jahrgang 1998, Weltmeister 2019, Europameister 2022)Alina Böhm (Judo, Teamkapitänin, Jahrgang 1998, Europameisterin 2022 und 2023)Stine Kurz (Hockey, Jahrgang 2000, Viertelfinale Olympia 2024, EM-Dritte 2023)Linn Kazmaier (Para Ski nordisch, Jahrgang 2006, Paralympicssiegerin 2022 10 km, siebenfache Weltmeisterin)Ole Schweckendiek (Segeln, Jahrgang 2005, U21-Weltmeister 2022)Elisabeth Gette (Fechten, Jahrgang 2000, Juniorinnen-EM-Dritte 2019)Max Kühnhauser (Snowboard, Jahrgang 2003, Junioren-Weltmeister 2023)Mascha Ballhaus (Judo, Jahrgang 2000, WM-Dritte Frauen 2024, Olympia-Siebte 2024)Seija Ballhaus (Judo, Jahrgang 2000, U23-Europameisterin 2021, Jugend-Weltmeisterin 2017)Finn Große-Freese (Triathlon, Jahrgang 2001, Deutscher Meister Mitteldistanz, Ironman-Bestzeit 7:39 Std.)Lotti Hubert (Wasserspringen, Jahrgang 2004, Junioren-Weltmeisterin 2022)Lennart Sass (Para-Judo, Jahrgang 2002, Paralympics-Bronze 2024, WM-Zweiter 2023)Über KiO:Der im Jahr 2004 vom lebertransplantierten früheren Sporthilfe-Vorsitzenden Hans Wilhelm Gäb und dem herztransplantierten Leichtathletik-Olympiasieger Hartwig Gauder zusammen mit den "Sportlern für Organspende" gegründete mildtätige und gemeinnützige Hilfeverein KiO (www.kiohilfe.de) unterstützt heute jährlich mehr als 500 Familien mit organtransplantierten Kindern in sozialen Notlagen, mit erlebnispädagogischen Freizeiten, mit besonderen Therapieangeboten in Kliniken und mit einem offenen Ohr bei ihren Sorgen und Nöten. Zudem können sich transplantierte junge Menschen in dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Juniorteam KiO Youth für die Organspende engagieren und Erfahrungen sammeln. Seit Mitte der 1990er Jahre gehören mehr als 100 Olympiasieger, Welt- und Europameister zu den Sportlern für Organspende, darunter Timo Boll, Heiner Brand, Franziska van Almsick und Matthias Steiner. KiO finanziert die Hilfsarbeit aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen (ab 100 Euro/Jahr).Zitate von KiO Young Champions:"Ich darf mit dem Sport meinen Kindheitstraum leben. Ich weiß aber auch, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die nicht so viel Glück haben. Deswegen engagiere ich mich bei KiO."Niklas Kaul, Zehnkampf Weltmeister"Als Judoka weiß ich, was Kämpfen bedeutet. Ich weiß aber auch, dass es viele junge Menschen gibt, die auf andere Weise zu kämpfen haben - mit der Krankheit eines Organs. Als Sportlerin für Organspende unterstütze ich die Hilfe von KiO."Alina Böhm, Judo Europameisterin"Im Wettkampf zählt jeder Moment, genauso wie für Menschen, die auf ein lebensrettendes Organ warten. Als KiO Young Champion möchte ich helfen, Aufmerksamkeit für Organspende zu schaffen und Leben zu retten."Ole Schweckendiek, Segeln U19 Weltmeister"Im Sport habe ich gelernt, wie wichtig Teamgeist und Kameradschaft sind. Das hat mich geprägt. Ich möchte Menschen helfen, weil ich fest daran glaube, dass wir gemeinsam Großes erreichen können. Besonders die Bereitschaft zur Organspendeund die Unterstützung organkranker Kinder liegen mir am Herzen. Es gibt nichts Wertvolleres, als einem anderen Menschen Hoffnung und eine zweite Chance auf Leben zu schenken."Stine Kurz, Hockey, EM-Dritte"Im Sport kämpfen wir um Sekunden, doch im Leben geht es um viel mehr - eine Organspende kann einem Kind ein ganzes Leben schenken."Elisabeth Gette, Fechten Junioren-WM-Silber"Das Wohl von Kindern liegt mir sehr am Herzen. Vor nicht allzu langer Zeit war ich noch selbst ein Kind. Gerne nutze ich nun als KiO Young Champion meine Möglichkeiten, um auf die wichtige Hilfe für organkranke Kinder aufmerksam zu machen."Lotti Hubert, Wasserspringen, Junioren-Weltmeisterin 