2024 steigt der Umsatz bei Hypoport um rund 15 Prozent auf etwa 560 Millionen Euro. Das EBIT legt von 14,3 Millionen Euro auf 17 Millionen Euro zu. Das ist ein Plus von 23 Prozent. Erwartet wurde ein operatives Ergebnis von 10 Millionen Euro bis 20 Millionen Euro. Das Plus wird vor allem mit einer verbesserten Geschäftsentwicklung in der privaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...