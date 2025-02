Die Aktien des Verpackungsmaschinenherstellers Krones befinden sich nach einer beeindruckenden Rallye auf Talfahrt. Der Titel, der am Mittwoch noch ein historisches Hoch von 136,60 Euro erreichte, musste am Donnerstag deutliche Einbußen hinnehmen und fiel um mehr als sieben Prozent auf 123,40 Euro zurück. Marktteilnehmer führen den Kursrutsch hauptsächlich auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn eine starke Performance gezeigt hatte. Zudem wurde der Auftragseingang von einigen Analysten als leicht unter den Erwartungen liegend eingestuft, obwohl dieser mit knapp 5,5 Milliarden Euro immer noch ein solides Niveau aufweist.

Ausblick für 2025 bleibt optimistisch

Trotz des Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich. Krones rechnet mit einem Umsatzwachstum von sieben bis neun Prozent und strebt eine weitere Verbesserung der operativen Marge an, die im Bereich von 10,2 bis 10,8 Prozent liegen soll. Der hohe Auftragsbestand sichere die Auslastung der Produktionskapazitäten bis in den Anfang des kommenden Jahres. Das Geschäftsumfeld bleibe zwar herausfordernd, jedoch profitiere das Unternehmen von seiner starken Positionierung in weniger konjunkturabhängigen Märkten und der robusten Investitionsbereitschaft der internationalen Getränkeindustrie.

