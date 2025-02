Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an den Börsen, die von deutlichen Schwankungen geprägt ist. Im jüngsten Quartalsbericht überzeugte das Unternehmen mit einem beachtlichen Umsatzwachstum von 31,51 Prozent, wobei der Gesamtumsatz auf 100,66 Milliarden Hongkong-Dollar anstieg. Die Gewinnentwicklung pro Aktie verbesserte sich ebenfalls und erreichte 0,23 HKD, was eine positive Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 HKD darstellt. Diese starke Performance veranlasste die Bank of America zu einer Neubewertung des Unternehmens, die sich in einer Anhebung des Kursziels widerspiegelt.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Im Handelsverlauf zeigt die Xiaomi-Aktie eine gewisse Volatilität, was sich in einem Rückgang von 2,7 Prozent auf 6,05 Euro manifestierte. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Entwicklung beeindruckend: Vom 52-Wochen-Tief bei 1,48 Euro hat sich der Kurs um mehr als 75 Prozent erholt. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch liegt bei 6,35 Euro, wodurch sich ein vergleichsweise geringer Abstand von knapp 5 Prozent zum Höchststand ergibt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,849 CNY je Aktie, während die nächsten Quartalszahlen mit Spannung für den 18. März 2025 erwartet werden.

