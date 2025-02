In der Nacht auf Mittwoch haben in Deutschland viele Menschen verglühende Teile einer SpaceX-Rakete am Himmel gesehen. In Polen überstand eines davon den Wiedereintritt in die Atmosphäre. Ein polnischer Lagerhausbesitzer namens Adam Borucki war ziemlich überrascht über einen etwa 1,5 mal 1 Meter großen Gegenstand, den er am Mittwochmorgen neben seinem Zaun liegend fand. Was ihn zunächst an einen geplatzten Tank erinnerte, stellte sich jedoch bald ...

