MTU Aero Engines gab vorläufige Zahlen für das vierte Quartal 2024 bekannt und meldete ein robustes bereinigtes Umsatzwachstum von 31 % im Jahresvergleich auf 2,20 Mrd. EUR, angetrieben durch einen Anstieg von über 30 % in den Geschäftsbereichen zivile Triebwerke und zivile MRO-Dienstleistungen. Das bereinigte EBIT stieg um 39 % im Jahresvergleich auf 307 Mio. EUR, und die Marge verbesserte sich um 82 Basispunkte auf 14,0 %, begünstigt durch eine bessere OEM-Geschäftsmischung. Insgesamt übertrafen Umsatz und bereinigtes EBIT im Quartal die Konsensschätzungen um 4 % bzw. 6 %. MTU erwartet eine anhaltend starke Geschäftsdynamik aufgrund der soliden MRO-Nachfrage für das ausgereifte Triebwerksprogramm sowie einer gesunden Nachfrage nach Ersatzteilen. Das Unternehmen plant, für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 8,7 bis 8,9 Mrd. EUR zu berichten (vs. bisherige Prognose von 8,3 bis 8,5 Mrd. EUR) und eine Steigerung des bereinigten EBIT im mittleren Zehnprozentbereich (vs. zuvor niedriger bis mittlerer Zehnprozentbereich). Dies scheint größtenteils auf Währungsrückwind zurückzuführen zu sein (Annahme: EUR 1 = USD 1,05 vs. zuvor USD 1,10). mwb research hat die Schätzungen an die aktualisierte Prognose angepasst und das Kursziel auf 365,00 EUR (alt: 351,00 EUR) angehoben. Die Bewertung bleibt jedoch bei HOLD, da die hohe Bewertung (2025E KGV von 20,5) bereits ambitionierte Wachstumserwartungen widerspiegelt und sich Branchentrends wieder auf normalisierte Nachfrageniveaus einpendeln. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG