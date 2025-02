Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 22.550 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag."Die Marktteilnehmer scheinen die derzeit Kursschwächen im Dax für Positionsaufstockungen zu nutzen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Gefragt sind insbesondere die Titel von Infineon, Brenntag und Bayer. Die EU-Kommission hatte zuvor Millionen-Beihilfen für eine Chipfabrik von Infineon in Dresden genehmigt. Auf der Verkaufswelle stehen dafür erneut die Aktien von MTU nach den gestrigen Quartalszahlen und Mercedes-Benz nach der Zahlenvorlage am Vormittag."Das Sentiment bleibt weiterhin nervös, aber die Investoren schauen zuversichtlich in die Zukunft", so Lipkow. Für deutsche Unternehmen spreche weiterhin die Aussicht auf einen potenziellen Frieden bzw. Waffenstillstand in der Ukraine. "In diesem Fall könnte speziell die deutsche Wirtschaft von einem neuen Aufschwung profitieren."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0444 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9575 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,31 US-Dollar; das waren 27 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.