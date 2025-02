Die DHL Group verzeichnete am Handelstag eine positive Kursentwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Logistikkonzerns legte im XETRA-Handel um 1,1 Prozent zu und erreichte zeitweise 36,90 Euro. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn man bedenkt, dass sich der Kurs damit deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 33,03 Euro entfernt hat. Allerdings liegt die Aktie noch immer rund 19 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 43,66 Euro, das im Februar 2024 erreicht wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 40,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung und Dividendenaussicht

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen ein differenziertes Bild. Während der Umsatz im dritten Quartal 2024 um 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro gesteigert werden konnte, ging das Ergebnis je Aktie leicht von 0,68 Euro auf 0,64 Euro zurück. Für Anleger dürfte jedoch die Dividendenpolitik des Konzerns von besonderem Interesse sein. Nach einer Ausschüttung von 1,85 Euro je Aktie im Jahr 2023 rechnen Experten für das laufende Geschäftsjahr mit einer leichten Erhöhung auf 1,86 Euro. Der Gewinn pro Aktie wird für das Gesamtjahr 2024 auf 2,81 Euro geschätzt.

