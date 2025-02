Die Palantir-Aktie musste am Mittwoch einen zweistelligen Kursverlust hinnehmen. Berichte über mögliche Kürzungen im US-Verteidigungshaushalt und geplante Insider-Verkäufe des CEO belasten das Papier. Palantir-Aktie unter Druck: Pentagon-Pläne und Insider-Verkäufe belasten den Kurs Die Palantir-Aktie gehörte in den vergangenen Monaten zu den stärksten Performern an der US-Technologiebörse NASDAQ. Doch am Mittwoch erlebte das Papier einen massiven Rücksetzer: Im ...

