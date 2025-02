Köln (ots) -Der März bietet Streaming-Entertainment vom Feinsten: Die exklusive Serie "Stags" überzeugt mit Spannung und schwarzem Humor. Wer Krimis liebt, darf sich auf "Dark Winds" freuen. Im Film-Bereich kommen Action-Fans mit "Blue Beetle" auf ihre Kosten. Für alle True Crime-Liebhaber hält der schockierende Fall aus der Social-Media-Welt "TikTok: Wenn Influencer töten" zahlreiche Gruselmomente bereit. Für die passende Abwechslung und Lachmomente sorgt das Duo laserluca & selfiesandra: Neben ihrem Podcast gehen sie jetzt mit ihrer eigenen Show "Luca vs. Sandra" an den Start. Auch für Sportfans bietet die All Inclusive Entertainment App RTL+ packende Live-Events: Von der UEFA Europa League, über Formel 1 bis hin zur Premier League - hier verpasst man nichts!Serien1. März: "High Fidelity", Staffel 1, 10 Folgen1. März: "Stags", Staffel 1, 6 Folgen, exklusiv10. März: "Dark Winds", Staffel 3, auch bei RTL Crime15. März: "Der Bergdoktor", Staffel 17, 8 Folgen15. März: "Absentia", Staffel 1-3, jeweils 10 Folgen31. März: "DOC", Staffel 1, 10 FolgenFilme1. März: "The Equalizer" 1 & 22. März: "Blue Beetle"24. März: "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war"26. März: "The Inspection", exklusiv31. März: "The Equalizer 3 - The Final Chapter", exklusivComedy7. März: "Luca vs. Sandra", Staffel 1, 3 Folgen, auch verfügbar: "Dick und Doof" PodcastKids7. März: "Sylvanian Families: Freyas happy Diary ", Staffel 1, 13 FolgenDocutainment6. März: "Jamie Oliver: Jahreszeiten - Frische Frühlingsküche", auch bei RTL Living18. März: "Alan Titchmarsh - Die Hobbygärtner", auch bei RTL Living19. März: "TikTok: Wenn Influencer töten", Staffel 1, 3 Folgen, auch bei RTL Crime29. März: "Painkiller - Tödliche Pillen", Staffel 1, 5 Folgen, auch bei RTL CrimeDokumentationen10. März: "Hvaldimir - der Spionage Wal", auch bei GEO13. März: "Wisente - Die letzten Bisons Europas", auch bei GEO Wild19. März: "Napoleon. Der Tod hat sieben Leben", auch bei GEO22. März: "Clarkson's Farm", Staffel 1 + 2 (Doku-Serie), auch bei Nitro27. März: "Die Reise der Zugvögel", auch bei GEO WildSport6. März: "UEFA Europa League / Conference League: Achtelfinale, Hinspiel"8. März: "LIVE: Premier League: FC Liverpool vs. FC Southampton"8. März: "LIVE: OKTAGON 68: Jungwirth vs. Bartl"13. März: "UEFA Europa League / Conference League: Achtelfinale, Rückspiel"15. März: "Formel 1: Qualifying Australien"15. März: "LIVE: Premier League: Manchester City vs. Brighton & Hove Albion"22. März: "Formel 1: Qualifying China"23. März: "Formel 1: Rennen China"TV-Highlights in der Preview1. März: "Eltons 12: Let's Dance Stars im Duell", am 8.3. auch bei RTL1. März: "Im Ausland bin ich ein Star", ab 8.3. auch bei VOX6. März: "Couple Challenge", ab 12.3. auch bei RTLZWEI11. März: "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi", ab 18.3. auch bei RTLPodcasts12. März: "Laute Legenden: Metallica"25. März: "SENDEZEIT mit Nura"Mehr Infos zu weiteren Highlight-Formaten im März:1. März: "Stags", Staffel 1, 6 Folgen, exklusivDer angehende Bräutigam Stu (Nico Mirallegro) reist mit Freunden zu seiner Junggesellenparty nach Südamerika. Was als Woche voller Feiern geplant war, wird zum Horrortrip, als sie auf eine gesetzlose Gefängnisinsel geschickt werden, die von verfeindeten Geschwistern geführt wird. Die Junggesellen müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Freundschaften werden auf die Probe gestellt und Loyalität geopfert, während sie um ihr Leben kämpfen.Zur Preview von Folge 1 (https://media.rtl.com/videos/allemarken/index.html?id=4f2a3343-e3a1-11ef-9d8a-001a4aa4414e)Zur Preview von Folge 2 (https://media.rtl.com/videos/allemarken/index.html?id=17436c7e-e3a8-11ef-9d8a-001a4aa4414e)6. März: "Couple Challenge", ab 12.3. auch bei RTLZWEINach drei Jahren Pause ist das Erfolgsformat nun wieder zurück. Ab dem 12. März laufen die neuen Folgen jeden Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und schon sieben Tage vorher auf RTL+. Aber welches Team kennt sich am besten, wer harmoniert wirklich und zwischen wem fliegen direkt die Fetzen? Sieben Freundschafts- und Liebes-Duos wollen sich dieses Jahr wieder das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro erkämpfen. Wie hoch der Gewinn am Ende wirklich ausfällt, entscheidet sich wie immer durch die Spiele. Auch wenn die natürlich viel Action und Spannung versprechen, bleibt die größte Herausforderung aber vermutlich das Zusammenleben untereinander und mit dem ein oder anderen verfeindetem Gegner-Paar.7. März: "Luca vs. Sandra", Staffel 1, 3 FolgenWer kennt die beiden nicht? laserluca & selfiesandra! Längst unterhalten die erfolgreichen Content-Creator ihre Community in ihrem beliebten Podcast "Dick & Doof". Jetzt legen sie noch einen drauf und sorgen mit ihrer neuen Show "Luca vs. Sandra" für frischen Wind auf RTL+. In drei spannenden Folgen treten die beiden in verrückten Challenges gegeneinander an - ein Riesenspaß! Alle Infos gibt es hier12. März: "Laute Legenden: Metallica"In der neuen Staffel "Laute Legenden" erzählen Nilz Bokelberg und Torsten Groß in sechs Folgen die fesselnde Geschichte der erfolgreichste Metal-Band aller Zeiten: METALLICA! Wie sind die Gründer der Band James Hetfield und Lars Ulrich eigentlich zueinandergekommen? Wie haben sie Metal revolutioniert? Wie viel Risiko braucht es, um erfolgreicher zu werden als die Beatles? Ist ständige Neuerfindung ein Teil davon? Und woher kommt eigentlich die ganze Wut in der Musik? Diese und weitere Fragen leiten durch die Bandgeschichte von Metallica. Neben exklusiven Interviews mit den Bandmitgliedern James Hetfield, Lars Ulrich, Rob Trujillo und Kirk Hammett befragen sie viele Wegbegleiter:innen und Expert:innen zu dieser einzigartigen Metal-Band.25. März: "SENDEZEIT mit Nura"Nura ist wie keine andere im Reality Game. Sie weiß, wer, wann, wo, mit wem ... joaaa sagen wir mal ganz unschuldig: gesprochen hat. Kein Format ist vor Nuras scharfem Urteil sicher und kein Tea bleibt unentdeckt! In jeder Folge lädt sie einen Reality-Fan ihres Vertrauens ein, um über die Themen zu plaudern, die uns alle beschäftigen und manchmal auch schlaflose Nächte bereiten: Wer schnappt sich die meiste SENDEZEIT? Ob Drama, echte Liebe oder die neuesten Skandale - Nura und ihre Gäst:innen nehmen kein Format, keinen Sender und kein Reality-Sternchen in Schutz. Sie decken alles auf, was die Reality-Welt so zu bieten hat und sorgen dafür, dass kein juicy Detail unerwähnt bleibt. Wer also mitreden will und wissen möchte, was hinter den Kulissen abgeht, sollte jeden Dienstag einschalten.