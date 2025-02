Schwalbach (ots) -Viele Prothesenträger:innen kennen das Problem: es wackelt im Mund, oder Speisereste bleiben hängen - die Unsicherheit wächst und man traut sich kaum noch zu lächeln. Doch ist eine Prothese etwas, wofür man sich schämen muss? Blend-a-dent und Nicole finden: Nein! Zusammen mit ihrem neuen Testimonial Nicole möchte die Premium-Haftcreme Marke Prothesenträger:innen empowern und zeigen, wie sie sich ihr Lächeln zurückholen können. Für die 54-jährige ist es ein persönliches Anliegen: Nach jahrelanger Scham und sozialem Rückzug entdeckte die Prothesenträgerin eine kleine Tube, die für sie den Unterscheid machte: Haftcreme von blend-a-dent. Heute will sich Nicole nicht mehr verstecken - sondern zu sich stehen und durch das Erzählen ihrer Geschichte anderen Prothesenträger:innen Mut machen. Damit beweist die 54-jährige echtes Selbstvertrauen, denn sie zeigt ihr neues Lächeln ab sofort für die blend-a-dent Kanäle auf Youtube sowie Facebook und steht sogar für den neuen TV-Werbespot vor der Kamera.Nicole ist Mitte Dreißig, als sie die meisten ihrer Zähne verlor und eine Vollprothese bekam. Doch diese saß nicht gut, sondern wackelte und fiel beim Lachen sogar mal heraus. Auch beim Essen blieben manchmal Speisereste stecken. Nicole schämte sich fortan für ihre Prothese und zog sich immer mehr aus ihrem sozialen Leben zurück. Entscheidend für ihren Leidensweg war aber die Tatsache, dass Nicole versuchte, mit der Situation alleine zurecht zu kommen: "Ich vertraute mich niemandem an und deshalb konnte mich natürlich auch niemand verstehen - geschweige denn mir helfen." In der Folge rutschte sie beinahe in die soziale Isolation. Doch dann kam der Wendepunkt: Vor sieben Jahren machte ein kleines Produkt aus der Tube den Unterschied. Denn Nicole entschied sich dafür, eine Haftcreme zu kaufen. "Obwohl das eine ganz schöne Hürde war und ich mich überwinden musste." Aber zum Glück hat sich Nicole getraut und nach dem ersten Benutzen gedacht "Mein Gott, warum habe ich das nicht schon eher gemacht?"Mit blend-a-dent steht Nicole ein echter Profi zur SeiteTatsächlich kann Haftcreme die Lebensqualität von Prothesenträger:innen positiv beeinflussen: Mehrere Studien (1) haben die Auswirkungen der Verwendung von Haftcreme auf das soziale Wohlbefinden untersucht und signifikante Verbesserungen festgestellt. Expert:innen führen das vor allem darauf zurück, dass diese mit einer verbesserten Prothesenleistung zusammenhängen. So sitzt auch bei Nicole die Prothese mit blend-a-dent jetzt fest im Mund - mit 10-mal stärkerem Halt im Vergleich zur Nutzung ohne Haftcreme (2). Nachgewiesenermaßen bildet Haftcreme auch eine wirksame Barriere (3) gegen Speisereste. So erhöht sich sowohl die Sicherheit beim Tragen als auch der Komfort - da verhindert wird, dass sich z.B. Krümel festsetzen und das Zahnfleisch reizen. Kein Wunder also, dass die Lebensfreude wieder steigt und das Selbstwertgefühl gestärkt wird. Je nach unterschiedlichem, individuellem Bedürfnis gibt es bei blend-a-dent passende, verschiedene Produkte: Die Haftcreme "Plus Barriere gegen Speisereste" und "Ultimate" besitzen zudem eine extra-feine Dosierspitze, mit der das Auftragen kinderleicht und präzise gelingt.Wie ein neues LebenNicole fühlt sich heute erleichtert und befreit. Normale soziale Aktivitäten, Erzählen und Lachen, all das kann sie wieder unbeschwert genießen. Als Nicole davon erfuhr, dass nur wenige Prothesenträger:innen Haftcreme benutzen, entschloss sie sich, ihre Geschichte zu erzählen und anderen Betroffenen mit ihrer Sichtbarkeit Mut zu machen. "Ich möchte öffentlich dazu stehen und sagen: 'Guck mal - ich auch!" Deshalb liegt es ihr am Herzen, ihre Geschichte zu erzählen und auch andere zu motivieren, eine Haftcreme zu benutzen. "Es ist nichts, wofür Ihr Euch schämen müsst. Ganz im Gegenteil: Ihr habt danach ein neugewonnenes Selbstbewusstsein und werdet dankbar sein, dass Ihr es ausprobiert habt. Und es wird einfach wie ein neues Leben für Euch sein'." Mit blend-a-dent zusammen traut sie sich nun ins Scheinwerferlicht: Mit neuem Selbstbewusstsein gibt sie Interviews, zeigt ihr Lächeln auf Social Media und steht sogar für den neuen TV-Werbespot vor der Kamera, der bald im Fernsehen zu sehen sein wird.(1) to et al. (2020) Int J Prosthodont 15(5):446-50; Bartlett et al. (2013) J Dent 41(2): 143-7; Nicolas et al. (2010) J of Prostho 19:443-8; Torres-Sanchez et al. (2018) Jclin Exp Dent 10(6):e585-90(2) Varghese et al. (2019) Clin and Exp Dent Res 5(3):276-83(3) Hoke P, et al. 