Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) -Huawei gab heute die weltweite Markteinführung des HUAWEI MateXT | ULTIMATE DESIGN bekannt, dem weltweit ersten im Handel erhältlichen dreifach faltbaren Smartphone. Das Unternehmen schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte faltbarer Innovationen auf. Die Markteinführung steht unter dem Motto "Unfold the Classic" und lädt Benutzer weltweit ein, die Zukunft hautnah zu erleben. Von den kontinuierlichen Investitionen der Marke in die Forschung bis hin zu ihrer Führungsrolle im Produktdesign ist das HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN die Frucht des Pioniergeistes von Huawei.Außergewöhnliches Design: faszinierende ÄsthetikDas HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN verfügt über das weltweit größte faltbare Display mit 10,2 Zoll[1] und ist jetzt auch das dünnste faltbare Handy weltweit[2], mit einer Dicke von nur 3,6 mm im aufgeklappten Zustand.Das Design des Kameramoduls greift das ikonische symmetrische Star-Diamond-Design früherer ULTIMATE-DESIGN-Produkte auf. Außerdem zeugt das Design von meisterhafter Handwerkskunst: Es wurde mit einem neuen Sinus-Schnitt-Design aufgewertet, das sich durch schärfere Linien und eine dreidimensionalere Struktur auszeichnet.Darüber hinaus verfügt jedes Gerät über das einzigartige Eonic-Curves-Design auf dem Kameralinsenmodul, das jedem Smartphone ein unverwechselbares Aussehen verleiht. In 22 Tagen akribischer Handwerkskunst und 78 komplexen Prozessen wird das Aussehen jedes Linsenmoduls einzigartig und unverwechselbar.Das Besondere am HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN ist das innovative, ultradünne Leder, das nur 0,47 mm misst und eine dezente, aber luxuriöse Materialmaserung aufweist. Das innovative, ultradünne Leder ist in den beiden klassischen Farben Schwarz und Rot der ULTIMATE DESIGN Serie erhältlich und besteht aus einer ultraleichten und ultrastarken Faser in Luft- und Raumfahrtqualität. Das Material ist außen weich und innen robust und bietet eine optisch ansprechende und angenehme Haptik.Außergewöhnliche Technologie: führend in Innovation und ForschungVom fortschrittlichen Präzisionsscharniersystem bis hin zum ausziehbaren Dreifach-Bildschirm nutzt das HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN eine Reihe außergewöhnlicher Technologien, um ein wirklich bahnbrechendes Produkt zu liefern. Es verfügt über das erste fortschrittliche Präzisionsscharniersystem, bei dem nach innen und außen klappbare Scharniere um ein zweispuriges Gelenk herum arbeiten. Dies gewährleistet ein ausgewogenes und reibungsloses Öffnen und Schließen.Das Smartphone ist auch das erste im Handel erhältliche faltbare Smartphone mit einem bahnbrechenden dreifach faltbaren Display. Außerdem wurden fortschrittliche multidirektionale flexible Materialien verwendet, um die Biegefestigkeit des Bildschirms erheblich zu verbessern.Außergewöhnliche Erfahrung: geballte Kraft in einem GerätDas HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN hat viele Formen: einfacher Bildschirm, doppelter Bildschirm und dreifacher Bildschirm. Der einfache Bildschirm misst 6,4 Zoll, der doppelte Bildschirm 7,9 Zoll und der dreifache Bildschirm 10,2 Zoll, was ihn zum größten faltbaren Smartphone der Welt macht[3].Das Smartphone verfügt außerdem über ein 3K HUAWEI X-True Display. Durch die Multiview-in-One-Funktion werden die Möglichkeiten eines Smartphone-Displays neu definiert, indem ein nahtloser Wechsel zwischen einfachem, doppeltem und dreifachem Bildschirmmodus unterstützt wird.Im Dreifach-Bildschirmmodus bietet der große Bildschirm ein beeindruckendes Nutzererlebnis und macht Multitasking zum Kinderspiel. Im Doppelbildschirmmodus eignet sich das Telefon ideal zum Suchen von Informationen, z. B. zum Lesen von Artikeln und Abrufen von E-Mails. Es kann auch nach Belieben auf einen einfachen Bildschirmmodus heruntergeklappt werden, um schnell zu telefonieren oder Fotos zu machen.Das HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN ist ein vielseitiges, dreifach faltbares Gerät, das die Möglichkeiten des Smartphone-Displays erweitert und das Nutzererlebnis komplett verändert.Außergewöhnliche Fotografie: die schönsten Motive festhaltenDas Smartphone vereint leistungsstarke HUAWEI XMAGE-Bildgebungsfunktionen in seiner schlanken Bauweise und ist mit einer 10-fach verstellbaren physischen Blende ausgestattet, die für verschiedene Aufnahmen geeignet ist.Benutzer können damit viele verschiedene Motive und Landschaften aufnehmen - von weit entfernten Bergen bis hin zu winzigen Insekten und Blumen können Nutzer jedes Detail mit makelloser Klarheit einfangen. Das Kamerasystem ist außerdem mit Ultra Speed Snapshot ausgestattet, das die Schönheit von Motiven in Hochgeschwindigkeitsbewegungen einfängt und flüchtige Momente festhält.Entfalten Sie den Klassiker, entfalten Sie neue MöglichkeitenHUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN setzt neue Maßstäbe für das Smartphone-Nutzererlebnis, da Arbeit und Freizeit jetzt unterwegs zugänglicher und intensiver werden. Mit diesem ersten auf dem Markt erhältlichen dreifach faltbaren Smartphone[4] werden die Grenzen des Machbaren bei faltbaren Smartphones neu definiert. Es ist das direkte Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit von Huawei am Aufbau einer echten Premiummarke, die Spitzentechnologien, atemberaubendes Design und erstklassige Nutzererfahrung in einem vereint.[1] Das weltweit größte faltbare Smartphone, welches am 18. Februar 2025 auf denMarkt kommt, bezieht sich auf das im Handel erhältliche faltbare Telefon mit dergrößten Bildschirmgröße im aufgeklappten Zustand mit dreifachem Bildschirm. DasDisplay verfügt über ein abgerundetes Eckdesign. Gemessen als rechteckigesStandarddisplay beträgt die Bildschirmdiagonale im dreifachen Bildschirmzustand10,2 Zoll (mit einem etwas kleineren tatsächlich sichtbaren Bereich).[2] Das dünnste faltbare Smartphone der Welt bezieht sich auf das ab dem 18.Februar 2025 im Handel erhältliche faltbare Smartphone mit der geringsten Dicke(ohne Bildschirmrahmen) im dreifach gefalteten Zustand in dem Bereich, der dieRückkamera nicht einschließt. Aufgrund der Produktkonfiguration und derHerstellungsprozesse kann die Messmethode die tatsächliche Größe beeinflussen.Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt. Die Daten stammen aus denHuawei-Laboratorien.[3] Das größte faltbare Smartphone der Welt bezieht sich auf das faltbareSmartphone mit dem größten Bildschirm im dreifach gefalteten Zustand, das ab dem18. Februar 2025 im Handel erhältlich ist. Das Display hat abgerundete Ecken unddie Bildschirmdiagonale im dreifach gefalteten Zustand beträgt 10,2 Zoll (dietatsächlich sichtbare Fläche kann etwas kleiner sein), wenn sie nach demStandardrechteck gemessen wird.[4] Die Daten basieren auf den am 18. Februar 2025 auf dem Markt befindlichenProdukten. HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN ist das erste im Handel erhältlichedreifach faltbare Telefon.