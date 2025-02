Steinhagen, Deutschland (ots/PRNewswire) -Plasmatreat revolutioniert die Oxidentfernung auf Elektronikteilen z.B. Chips mit neuem REDOX-ToolPlasmatreat, ein führendes Unternehmen im Bereich Oberflächenbehandlung mit Plasmatechnologie hat im vergangenen Jahr das REDOX-Tool vorgestellt: eine umweltfreundliche, chemikalienfreie Lösung zur Entfernung von Oxidschichten von Metalloberflächen. Diese Technologie bringt erhebliche Vorteile für Branchen wie die Automobil- und Elektronikindustrie sowie erneuerbare Energien.Das Problem der OxidschichtenMetalloberflächen reagieren in Kontakt mit Sauerstoff und bilden dabei unerwünschte Oxidschichten, die die Verarbeitung und Funktionalität von Bauteilen erheblich beeinträchtigen können. Besonders in der Elektronikindustrie, wo Bauteile immer kleiner und leistungsstärker werden, sind saubere, oxidfreie Oberflächen essenziell, um Qualität und Lebensdauer der Endprodukte zu sichern. Traditionelle Methoden zur Entfernung dieser Schichten basieren oft auf aggressiven Chemikalien und belasten die Umwelt.Die Lösung: Das REDOX-Tool von PlasmatreatDas neue REDOX-Tool nutzt Openair-Plasma - eine spezielle Form von Plasmatechnologie, unter Atmosphärendruck - um Oberflächen präzise, effizient und ohne den Einsatz schädlicher Chemikalien zu reinigen. Das Verfahren entfernt automatisch Oxidschichten, sodass Bauteile sofort weiterverarbeitet werden können. Dank dieser Innovation lassen sich Produktionsprozesse beschleunigen, Kosten reduzieren und die Umwelt schonen.Einfache Integration und maßgeschneiderte AnpassungDie Technologie ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst flexibel: Das REDOX-Tool kann problemlos in bestehende Produktionslinien integriert und an unterschiedliche Materialien oder Anforderungen angepasst werden. Ob für die Herstellung von Halbleitern, Leadframes oder Leistungsmodulen - das Tool bietet eine Lösung für viele Anwendungen und große Stückzahlen.Höchste Effizienz bei kleinsten Bauteilen"Mit dem REDOX-Tool setzen wir neue Maßstäbe in der Elektronikindustrie. Auch bei winzigen Bauteilen erzielen wir mit umweltfreundlichen Prozessen herausragende Ergebnisse bei der Oxidentfernung", erklärt Nico Coenen, Global Director Electronics Market bei der Plasmatreat GmbH.Umweltfreundlich, effizient und zukunftsweisendDas REDOX-Tool kombiniert Spitzenleistung mit Nachhaltigkeit und trägt dazu bei, die Anforderungen moderner Industrien zu erfüllen. Plasmatreat unterstreicht damit seinen Status als führender Anbieter innovativer Plasmatechnologien.Was ist Openair-Plasma? Plasma wird auch als der vierte Aggregatzustand der Materie bezeichnet, neben fest, flüssig und gasförmig. Wenn einem Gas weitere Energie zugeführt wird, wird es ionisiert und geht in den energetischen Plasmazustand über. Ob Kunststoff, Metall, Glas oder Papier, mit Hilfe der Plasmatechnologie werden die Eigenschaften der Oberfläche den Anforderungen des Prozesses entsprechend verändert. Zu den anschließenden Verfahren gehören Kleben, Lackieren, Bedrucken oder Versiegeln.Plasmatreat live auf der Semicon Korea, Seoul, Stand 126 und auf der IPC Apex, Anaheim, CA, USA, Stand 1600. Erfahren Sie mehr unter: www.plasmatreat.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2622131/Plasmatreat_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2622132/Plasmatreat_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2622130/Plasmatreat_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/innovative-oberflachenbehandlung-in-der-elektronikindustrie-302381336.htmlPressekontakt:pr@plasmatreat.comOriginal-Content von: PLASMATREAT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58774/5975366