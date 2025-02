Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Wichtiger Meilenstein für VanEck: Der Asset Manager setzt sein starkes Wachstum fort und hat im Februar 2025 die Marke von 15 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen in Europa erreicht, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...