Der Vorstand von Tula Technology, Inc., einem führenden Unternehmen im Bereich Antriebseffizienz und Entwickler von Dynamic Motor Drive® (DMD), hat John Fuerst mit Wirkung zum 1.März zum President und Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt. R. Scott Bailey, der seit 2011 als President und CEO tätig ist, wurde zum Executive Director des Tula-Vorstands ernannt, wo er wichtige Initiativen des Vorstands leiten wird.

"Was für eine großartige Herausforderung und Chance, das Tula-Team in dieser wichtigen Phase zu leiten, während wir mit der Automobilindustrie zusammenarbeiten, um die Integration unserer DMD-Technologie in zukünftige elektrifizierte Fahrzeuge voranzutreiben", sagte Fuerst. "DMD verbessert die Effizienz des Antriebsstrangs auf verschiedenen elektrifizierten Plattformen mit einem reinen Software-Ansatz, und Tula arbeitet mit den weltweit führenden Fahrzeugherstellern zusammen, um DMD in ihren Produkten zu implementieren. Es ist eine aufregende Zeit für unser Tula-Team und für mich als Unternehmensleiter."

Fuerst kam 2016 zu Tula und brachte Fachwissen in den Bereichen Automobil- und Ingenieurwesen sowie Unternehmensentwicklung mit. Zuletzt war er als Senior Vice President DMD und Engineering bei Tula tätig. Vor seinem Eintritt bei Tula hatte er leitende Positionen bei Delphi Automotive inne, darunter Vice President of Powertrain Engineering für Delphi Powertrain Systems, President of Delphi Diesel Systems und General Manager des Delphi-Geschäftsbereichs Powertrain Electronics. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der University of Nebraska und einen MBA in Finanzwesen von der University of Chicago.

"John ist eine äußerst fähige, bewährte Führungspersönlichkeit, die maßgeblich an der Entwicklung und Vermarktung von DMD an Erstausrüster auf der ganzen Welt beteiligt war", sagte Bailey. "Ich hatte das Privileg, in den letzten neun Jahren mit John zusammenzuarbeiten und konnte seine Leistung und Führungsqualitäten aus erster Hand beobachten. Ich trete meine neue Position als Executive Director mit der vollen Zuversicht an, dass Tula in den besten Händen ist."

Über Dynamic Motor Drive®

DMD ist eine kostengünstige, rein softwarebasierte Technologie, die die Effizienz von Elektrofahrzeugen verbessert und die wichtigsten Herausforderungen beim Übergang zu Elektrofahrzeugen angeht: Reichweite, Batteriegröße und Kosten, während die Geräusch- und Vibrationspegel in Produktionsqualität beibehalten werden.

Über Tula Technology, Inc.

Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen Tula Technology bietet innovative, preisgekrönte Software-Steuerungen zur Optimierung der Antriebseffizienz und der Emissionen im gesamten Mobilitätsspektrum, einschließlich Elektro-, Hybrid-, Benzin-, Diesel- und alternativ betriebener Fahrzeuge. Tulas Innovationskultur hat zu bahnbrechenden Technologien und einem soliden globalen Patentportfolio von mehr als 400 erteilten und angemeldeten Patenten geführt. Tula Technology, ein Privatunternehmen, wurde von Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner und Franklin Templeton unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tulatech.com.

