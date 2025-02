Berlin (ots/PRNewswire) -Protelion, ein globales Cybersicherheitsunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland, konzentriert sich auf die Bereitstellung von fortschrittlichem Schutz für Behörden, kritische Infrastrukturen, Strafverfolgungsbehörden und andere verschiedene Branchen sowie Privatunternehmen weltweit. Protelion hat sich der Innovation verschrieben und entwickelt Cybersicherheitslösungen, die den heutigen Anforderungen und zukünftigen Herausforderungen gerecht werden. Mit einem internationalen Expertenteam bietet das Unternehmen hochwertige, benutzerfreundliche und einfach einsetzbare Produkte und Dienstleistungen zur Sicherung der digitalen Landschaft.Unsere Mission: Wir haben ein klares Ziel: Regierungsorganisationen mit sicheren, robusten und kostengünstigen Lösungen gegen Cyber-Bedrohungen zu unterstützen. Wir glauben an den Fortschritt durch Wissen und langfristige, auf Vertrauen basierende Partnerschaften.Unser Ansatz: Als Ihr zuverlässiger Partner im Bereich der Cybersicherheit bieten wir eine Vielzahl zuverlässiger und sicherer Produkte, die alle Ihre Anforderungen erfüllen. Unsere Lösungen, die sich auf bewährte Technologien stützen, sind weltweit im Einsatz und sorgen für mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit im täglichen Betrieb.Unsere Einzigartigkeit: Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Protelion-Produkte verfügen über eine hochsichere Verschlüsselung, die internationalen Normen entspricht. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, kundenspezifische Algorithmen für einen personalisierten Sicherheitsansatz zu wählen.LösungenProtelion bietet eine Vielzahl von Produkten zur Auswahl. Wir bieten innovative Sicherheitslösungen zum Schutz von Regierungsbehörden und privaten Infrastrukturen vor Cyber-Bedrohungen: Wir bieten die folgenden Lösungen an:- VPN-Datenschutz, der eine sichere Datenübertragung gewährleistet.- Verschlüsselte mobile Kommunikation, die Sprache, Anrufe und Nachrichten schützt und sichere VoIP-, Chat-, Gruppenchat-, Text- und Videofunktionen sowie Datenschutz mithilfe eines gehärteten Telefons bietet.- Thread Detection and Response (TDR) zur Überwachung und Analyse von Sicherheitsbedrohungen in Echtzeit.- Endpoint Protection, eine umfassende Lösung zum Schutz von Endgeräten vor verschiedenen Bedrohungen.Sie können unsere Produkte auf der Protelion-Website (https://protelion.com/) erkunden oder sich an uns wenden, wenn Sie besprechen möchten, wie Protelion die Cybersicherheit Ihrer Organisation verbessern kann.Bild - https://mma.prnewswire.com/media/2623321/Introducing_Protelion.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2007824/Protelion__Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wir-stellen-protelion-vor-ihren-vertrauenswurdiger-cybersecurity-partner-302380469.htmlPressekontakt:Protelion GmbH,Oberwallstr. 24,D-10117 Berlin,Deutschland,Telefon: +49 30 206 43 66-0,E-Mail: info@protelion.comOriginal-Content von: Protelion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170242/5975420