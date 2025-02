Fürstenfeldbruck (ots) -Das rasante Wachstum der Solarbranche hat dazu geführt, dass Solarteure mehr denn je auf qualifizierte Leads angewiesen sind. Eine Lösung bieten Lead-Portale - allerdings möchte Patrick Gessner mehr bieten als konventionelle Anbieter. Mit der Agentur Leadmagneten bietet er deshalb ein innovatives Konzept aus Marketing, Lead-Generierung und Vorqualifikation, das dafür sorgt, dass Solar-Unternehmen und andere Firmen mit erklärungsbedürftigen Angeboten nur hochwertige und kaufbereite Leads erhalten. Was Leadmagneten seinen Partnern bieten kann, erfahren Sie hier.Die Solarbranche erlebt aktuell so viel Zulauf wie nie zuvor. Tagtäglich schießen neue Anbieter aus dem Boden, die vom Solar-Boom profitieren wollen und mit Werbeanzeigen und Sonderangeboten um die Gunst der Kundschaft kämpfen. Sich von der Masse abzuheben und qualifizierte Leads zu finden, gestaltet sich dadurch zunehmend schwieriger. Vermittler und Lead-Portale versprechen eine Lösung. Indem sie Interessenten anziehen und weiterempfehlen, versorgen sie Firmen mit Leads und stellen so den Kontakt zu potenziellen Kunden her. Dabei gibt es jedoch einen Haken: "Vergleichsportale und Vermittler verkaufen ihre Leads mit minimaler Vorqualifikation an bis zu sechs Solarteure gleichzeitig", erklärt Patrick Gessner, Geschäftsführer von Leadmagneten. "Die Kontakte, die sie vermitteln, bieten also oftmals nur einen geringen Wettbewerbsvorteil.""Was Solarteure wirklich brauchen, ist ein Partner, der die Zielgruppe kennt und ihnen mit maßgeschneiderten Kampagnen die größtmöglichen Chancen auf Abschlüsse verschafft. Nur so können sie ihre Vertriebsabteilung effektiv entlasten und planbar wachsen", fährt Gessner fort. Dank umfassender Branchenerfahrung weiß Patrick Gessner, wovon er spricht: Als Inhaber der Agentur Leadmagneten versorgt er Anbieter vertriebsintensiver Produkte mit hochwertigen Leads. Darüber hinaus kümmern er und sein Team sich um alles von der Erstellung von Landingpages bis hin zur Vorqualifikation individueller Leads, damit Partner sich ganz auf die Arbeit mit lohnenden Interessenten konzentrieren können.Hohe Leadqualität durch gezielte Ansprache"Im Vertrieb zählt nicht nur die Quantität der Leads - sondern vor allem die Qualität", betont Patrick Gessner. Bei Leadmagneten beginnt deshalb jede Zusammenarbeit mit einer gründlichen Analyse des Ist-Zustands und der individuellen Lage und Ziele des Partners. "Kein Solarteur gleicht dem anderen. Nur dass ein Interessent eine Solaranlage möchte, qualifiziert ihn deshalb noch lange nicht als Kunden", so der Experte. Anstatt die breite Masse an potenziellen Solar-Interessenten anzusprechen, erarbeitet er daher im Strategiegespräch gemeinsam mit dem Partner Marktsegmente, die als Kunden von besonderem Interesse sind. Dies bildet die Basis für ein Vertriebskonzept, das diese Zielgruppen individuell und gezielt anspricht.Die Grundlage jeder Kampagne stellt eine Landingpage dar, die individuell für den jeweiligen Anbieter erstellt wird. Grundsätzlich setzen Patrick Gessner und sein Team von Leadmagneten aber auf verschiedenste Mittel, um potenzielle Leads zu erreichen. "Je nach Zielgruppe muss die konkrete Strategie zur Leadgewinnung anders aussehen. Wir beraten und unterstützen unsere Partner dabei, die passenden Kanäle zu identifizieren und Kampagnen fortlaufend zu optimieren, sodass sie die Richtigen ansprechen", erklärt er. "Dies ermöglicht es uns, planbar eine höhere Leadqualität zu liefern als andere Anbieter."Patrick Gessner: "Wir bieten nicht nur Leads, sondern effektive Entlastung für den Vertrieb."Patrick Gessners Vertrautheit mit der Branche hat jedoch noch weitere Vorteile für seine Partner. So nutzen die Experten ihr tiefgreifendes Wissen über den Solarmarkt nicht nur, um aktuelle Trends zu identifizieren, sondern stellen durch eine detaillierte Marktanalyse zudem sicher, dass sie nur jene potenziellen Kunden erreichen, die echtes Interesse an nachhaltigen Energielösungen zeigen. Anders als viele Leadportale qualifiziert Leadmagneten zusätzlich jeden Interessenten telefonisch vor, bevor seine Kontaktdaten an Solarteure weitergeleitet werden. "In einem Vorgespräch mit dem potenziellen Kunden stellen wir zunächst sicher, dass die angegebenen Kontaktdaten korrekt sind und der Interessent tatsächlich den Willen und die Mittel hat, eine Solaranlage anzuschaffen", erörtert Patrick Gessner. "Erst danach geben wir seine Daten an den Partner weiter, sodass dieser nur kaufbereite Leads erhält."Diese Herangehensweise und hohe Lead-Qualität tragen auch zur Entlastung der Vertriebsabteilung des Partners bei - Vertriebler können mehr Zeit in die Betreuung individueller Leads investieren als bei Anbietern, die jeden Lead ungefiltert weitergeben. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit für Verkaufsabschlüsse messbar. Um die optimalen Bedingungen zu schaffen, setzt Patrick Gessner dabei bewusst auf Exklusivität: "Jeder Lead wird auf Wunsch exklusiv einem einzelnen Partner angeboten", erklärt er. "Solarteure stehen dadurch nicht unter Konkurrenzdruck, sondern können sich im Verkaufsgespräch ganz auf das konzentrieren, was sie am besten tun."Planbares Wachstum durch langfristige PartnerschaftenDurch umfassendes Branchenwissen und ständige Optimierung sorgt das Team von Leadmagneten somit dafür, dass Solarteure gezielt die richtigen Marktsegmente ansprechen und nur qualitativ hochwertige Leads erhalten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Abschluss führen. Patrick Gessner liefert jedoch nicht nur Leads, sondern strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit jedem Partner an. "Mithilfe regelmäßiger Feedbackschleifen sind wir in der Lage, unsere Zielgruppenansprache zu verbessern und so die Leadqualität fortlaufend zu steigern", merkt er an.Sein erklärtes Ziel bei Leadmagneten besteht darin, seine Partner nicht nur mit Leads zu versorgen, sondern den Weg für langfristige und profitable Kundenbeziehungen zu ebnen. Er erklärt abschließend. "Indem wir Partnern nur hochwertige und qualifizierte Leads empfehlen, erhöhen wir nicht nur die Chance auf Abschlüsse - vielmehr liefern wir Kunden, die ihnen im Idealfall ein Leben lang treu bleiben und so ihr Wachstum unterstützen", so Patrick Gessner abschließend.