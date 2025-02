Die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten Palantir verzeichnete am Donnerstag einen dramatischen Kurseinbruch von mehr als 10 Prozent. Dieser massive Rückgang wurde hauptsächlich durch Berichte über mögliche Kürzungen im US-Verteidigungshaushalt ausgelöst, die den Technologiekonzern direkt betreffen könnten. Die Aktie, die in den vergangenen Monaten zu den Überfliegern an der US-Technologiebörse gehörte, musste damit einen ihrer stärksten Tagesverluste seit August 2024 hinnehmen. Im vorbörslichen Handel setzte sich die negative Tendenz fort, wobei das Papier weitere 3,7 Prozent an Wert einbüßte.

Marktreaktionen und Ausblick

Trotz einer kürzlich verkündeten mehrjährigen Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen der globalen Wasserwirtschaft konnte der negative Trend nicht aufgehalten werden. Die Sorgen der Investoren konzentrieren sich vor allem auf die möglichen Auswirkungen der Pentagon-Budgetkürzungen auf das Kerngeschäft des Unternehmens im Verteidigungssektor. Der aktuelle Kursrückgang steht im starken Kontrast zur bisherigen Entwicklung der Aktie, die sich in den vergangenen Monaten durch eine überdurchschnittliche Performance ausgezeichnet hatte. Analysten beobachten die Situation aufmerksam, da die geplanten Haushaltskürzungen weitreichende Folgen für die zukünftige Geschäftsentwicklung haben könnten.

Anzeige

Palantir-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Palantir-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Palantir-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Palantir-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...