Die Siemens Energy-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke an der Börse und verzeichnet heute erneut deutliche Kursgewinne. Im XETRA-Handel kletterte der Anteilsschein um 1,3 Prozent auf 61,44 Euro, nachdem er bereits bei Handelseröffnung bei 61,40 Euro in den Tag gestartet war. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar einen Höchststand von 61,76 Euro, was das anhaltende Kaufinteresse der Anleger unterstreicht. Das Handelsvolumen zeigt sich mit über 471.000 gehandelten Aktien ebenfalls robust, was auf eine aktive Beteiligung der Marktteilnehmer hindeutet.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die positive Entwicklung wird durch die jüngsten Quartalsergebnisse gestützt, die einen Umsatzanstieg von beachtlichen 16,90 Prozent auf 8,94 Milliarden Euro aufweisen. Besonders erfreulich für Aktionäre ist die Aussicht auf eine Dividendenzahlung von voraussichtlich 0,063 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr keine Ausschüttung erfolgte. Die Analysten bleiben jedoch in ihrer Einschätzung vorsichtig optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 49,13 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren die Experten einen Gewinn je Aktie von 0,805 Euro, was die positive Geschäftsentwicklung des Energietechnikkonzerns unterstreicht.

Anzeige

Siemens Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens Energy-Analyse vom 20. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Siemens Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...