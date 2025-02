Der österreichische Hersteller Sunbooster GmbH hat bifaziale Solarstreifen entwickelt, die sich in bestehende Gartenzäune einfädeln lassen. Die Weltneuheit wird erstmals im Mai auf der Fachmesse Intersolar Europe in München gezeigt. Die bifazialen, flexiblen Solarmodule lassen sich direkt in bestehende Doppelstabmattenzäune einfädeln. Sie ersetzen herkömmliche Sichtschutzbänder und erzeugen auf den vertikalen Flächen von Gartenzäunen Sonnenenergie.Dank der beidseitigen PV-Zellen sollen sie nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...