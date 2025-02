Die Wall Street ist in dieser Woche in Trippelschritten unterwegs. Gestern legten alle großen Indizes leicht zu, der S&P 500 und der Nasdaq 100 erreichten neue Bestmarken Heute deuten sich zum Start Verluste an. Auch wegen der Bilanzsaison.Die Märkte bleiben volatil: Palantir verlor 10 Prozent, belastet durch CEO Karps Aktienverkaufsplan und Unsicherheiten rund um mögliche Pentagon-Kürzungen - trotz langfristigem KI-Potenzial. Walmart überzeugte mit einem Umsatzplus von 4 Prozent und 20 Prozent ...

