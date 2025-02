© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Brasilien gibt grünes Licht für den weltweit ersten XRP-ETF - Anleger hoffen auf einen Dominoeffekt in den USA.Der Kurs von XRP ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 Prozent gestiegen (auf Wochensicht etwa 10 Prozent) und liegt aktuell bei 2,69 US-Dollar. Damit summieren sich die Gewinne der letzten sechs Monate auf satte 350 Prozent. Besonders seit der Wiederwahl von Donald Trump im November, der eine krypto-freundlichere Regulierung verspricht, zeigt XRP eine starke Performance. Doch der jüngste XRP-Boom hat einen neuen Auslöser: Die brasilianische Finanzaufsicht CVM hat den weltweit ersten Spot-ETF für XRP genehmigt. Der "Hashdex Nasdaq XRP Fund" wird an der B3-Börse in São Paulo …