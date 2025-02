NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen ist es am Donnerstag mit der Rekordjagd erst einmal vorbei. Ein unerwartet trüber Ausblick des US-Einzelhändlers Walmart schürte Konjunktursorgen, was wiederum Aktien von Banken belastete.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 1,39 Prozent auf 44.007 Punkte. Der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 sank um 0,86 Prozent auf 21.985 Punkte. Er hatte am Mittwoch ebenso einen Höchststand erreicht wie der breit aufgestellte S&P 500, der am Donnerstag 0,73 Prozent auf 6.100 Zähler verlor.

Für Nervosität sorgen zudem weiter die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Handelszölle auszuweiten. Dessen schwankende Unterstützung für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten verstärkt die Verunsicherung und führt zu ansteigenden geopolitischen Spannungen.

Die Walmart-Papiere verbuchten als Schlusslicht im Dow Verluste von 6,4 Prozent. Der weltweit größte Einzelhändler geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. Das Wachstum dürfte sich etwas abschwächen, hieß es vom Konzern.

Walmart gilt als guter Indikator für das Konsumverhalten der Amerikaner. Dieses ist eine wichtige Stütze für die US-Wirtschaft. Schwächelt die Konjunktur, drohen Belastungen für Banken. So kann die Kreditnachfrage dann sinken.

Anleger nahmen bei den in letzter Zeit gut gelaufenen Papieren von Banken daher Gewinne mit. Goldman Sachs und JPMorgan büßten jeweils um die fünf Prozent ein. Morgan Stanley standen mit ähnlichen Abschlägen unter Druck. Citigroup und Wells Fargo gaben ebenfalls deutlich nach.

Palantir weitete die Vortagesverluste von zehn Prozent um weitere 7,8 Prozent aus. Das Pentagon plant wohl Budget-Kürzungen. Vor zwei Tagen hatten die Titel des auf Datenanalyse fokussierten Software-Unternehmen noch ein Rekordhoch erreicht. 2024 war der Kurs von Palantir bereits um 340 Prozent in die Höhe geschnellt. Im noch jungen Börsenjahr 2025 liegt das Plus trotz jüngster Verluste immer noch bei deutlich über einem Drittel.

Die Papiere von Alibaba zogen um mehr als 8 Prozent an. Unter anderem angetrieben von seiner viel beachteten Cloud-Sparte hatte der in New York notierte, chinesische E-Commerce-Riese beim Umsatz die Markterwartung übertroffen./ajx/he

