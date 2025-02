Die Geodaten-Flugplanungs- und Datenerfassungsanwendung für Drohnen unterstützt jetzt die "Astro Max" von Freefly

In der schnelllebigen Drohnenbranche sind die Einhaltung von Bundesvorschriften und der Einsatz fortschrittlicher Technologien unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, unterstützt jetzt die Astro Max-Drohne, die erste Drohne mit Blue UAS-Zulassung und NDAA-Konformität, die in die ArcGIS Flight-Anwendung von Esri integriert werden kann.

Die vom Esri-Partner Freefly Systems entwickelte Astro Max ist eine in den USA hergestellte Drohne, die die strengen Sicherheits- und Leistungsstandards des National Defense Authorization Act (NDAA) und der Blue UAS-Initiative der Defense Innovation Unit (DIU) erfüllt. Diese kompakte und leistungsstarke Industriedrohne erweitert die Möglichkeiten von Regierungs- und Unternehmensanwendern mit ArcGIS Flight.

"Mit dieser Integration erfüllen wir nicht nur die Anforderungen der Bundesbehörden, sondern sind auch potenziellen Bundesvorschriften immer einen Schritt voraus", so Brent Pierce, leitender Produktingenieur für ArcGIS Flight. "Dieser proaktive Schritt unterstreicht das Engagement von Esri für den Erfolg unserer Benutzer und festigt unsere Führungsposition in der Drohnenkartierungsbranche, indem wir ihnen eine nahtlose und sichere Lösung für den Drohnenbetrieb bieten."

Mit der mobilen App ArcGIS Flight können UAS-Piloten, insbesondere diejenigen, die Missionen für die US-Regierung fliegen, Drohnen autonom fliegen, hochwertige Drohnenbilder aufnehmen und das Situationsbewusstsein verbessern. Sie können auch ganz einfach Fluginformationen mit wichtigen Interessengruppen teilen und georäumliche Videos sammeln, die Standort- und Orientierungsdaten enthalten. Dieser optimierte Ansatz steigert die betriebliche Effizienz und stellt sicher, dass Regierungskunden eine sichere und integrierte Lösung für ihre kritischen Missionen haben.

Die Unterstützung von Esri für den Astro Max ist ein wichtiger Meilenstein in der Drohnenindustrie. Sie bietet Regierungsbehörden und -organisationen eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Drohnenlösung, die den höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards entspricht.

Weitere Informationen zu ArcGIS Flight finden Sie unter esri.com/arcgis-blog/products/flight/imagery/introducing-arcgis-flight/.

