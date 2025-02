Beijing (ots/PRNewswire) -Waterdrop Inc. ("Waterdrop" oder das "Unternehmen") (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform, die sich auf Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positiver sozialer Wirkung spezialisiert hat, gab die strategische Integration von DeepSeek bekannt, die einen bedeutenden Schritt nach vorn in seinem KI-gesteuerten Versicherungswirtschaftssystem darstellt. Die Zusammenarbeit wird das Geschäftswachstum des Unternehmens beschleunigen und innovative Durchbrüche bei der Anwendung von groß angelegten KI-Modellen in speziellen Versicherungsszenarien ermöglichen.Durch die Umwandlung traditioneller Versicherungsvertreter in fachkundige Berater/innen zielt Waterdrop darauf ab, die Präzision und Effizienz von Dienstleistungen zu verbessern. Es wird erwartet, dass die Integration auch zur Entwicklung intelligenter Lösungen in den Bereichen Vertriebsunterstützung, Qualitätssicherung, Risikomanagement und Produktinnovation führen wird, was die Effizienz der gesamten Versicherungsdienstleistungskette erheblich steigern wird."Seit seiner Gründung widmet sich Waterdrop der Nutzung der Internettechnologie, um das Versicherungswesen zu fördern und die nachhaltige Entwicklung der Branche durch innovative, produktivitätssteigernde Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Effizienz der gesamten Versicherungsdienstleistungskette zu verbessern", Shen Peng, Gründer und Geschäftsführer von Waterdrop, betonte die beispiellosen Möglichkeiten, welche die KI-Industrialisierung bietet."Im Rahmen seiner technologiegetriebenen Strategie erforscht Waterdrop aktiv die tiefe Integration von groß angelegten KI-Modellen in Versicherungsdienstleistungsszenarien, beschleunigt die Innovation von Produktangeboten und verfeinert kontinuierlich seine Lösungen, um die vielfältigen Bedürfnisse der Nutzer/innen zu erfüllen", fügte Shen hinzu. "Damit will Waterdrop den Menschen den Zugang zu besseren Gesundheitsleistungen zu erschwinglicheren Kosten ermöglichen und unterstreicht damit seine Mission, Qualitätsversicherungen für alle zugänglich zu machen."Dank fortschrittlicher KI-Modelle unterstützt der KI-Versicherungsexperte von Waterdrop jetzt multimodale Interaktionen, einschließlich Sprache und Text. Das System zeichnet sich durch die Verwaltung komplexer Dialoge sowie die Unterstützung von Verkaufsstrategien aus. Es wickelt eigenständig Sprachkommunikation und Beratungsgespräche für Versicherungsprodukte, einschließlich Unfall- und Krankenversicherung, ab. Der KI-Versicherungsexperte, der sich bis zu 50 Minuten pro Sitzung mit den Nutzern beschäftigt, übertrifft die Effizienz von menschlichen Agenten der Einstiegsklasse und setzt damit neue Maßstäbe für den Kundenservice in der Versicherungsbranche.Waterdrop hat seine groß angelegte "AI Model Insurance Quality Inspection Solution" (KI-Modell für die Qualitätsprüfung von Versicherungen, "die Lösung") eingeführt, um die Standards für Versicherungsdienstleistungen weiter zu regulieren und zu erhöhen. Durch die Nutzung von kontextbezogenem semantischem Verständnis und Longtext-Reasoning-Funktionen kann diese Lösung komplexe Konversationen, Nutzerabsichten und den emotionalen Tonfall tiefgreifend analysieren sowie gleichzeitig subtilere und kompliziertere Qualitätsprüfkriterien identifizieren. Die Lösung gewährleistet eine 100-prozentige Abdeckung aller Kanäle, einschließlich Sprachinteraktionen und WeChat-Chat-Aufzeichnungen des Unternehmens, und senkt gleichzeitig die Betriebskosten erheblich. Im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Inspektionen können die KI-gesteuerten Inspektionen die Kosten um mehr als 50 % senken (ohne die anfänglichen Entwicklungskosten).Parallel dazu nutzt Waterdrop KI-Technologie und Big-Data-Analysen, um personalisierte Versicherungslösungen für bestimmte demografische Segmente zu entwickeln, darunter ältere Menschen, werdende Mütter und Personen mit chronischen Erkrankungen. Mit dieser zukunftsweisenden Strategie werden Ungleichheiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung beseitigt und historisch unterversorgte Gruppen in die Lage versetzt, eine notwendige Krankenversicherung abzuschließen.Im Jahr 2024 führte Waterdrop 174 maßgeschneiderte Versicherungsprodukte ein, die mehr als 92 % des Angebots ausmachen. Dieser Übergang von generischen Einheitsmodellen zu einer hochgradig zielgerichteten und präzisen Produktausrichtung unterstreicht das Engagement von Waterdrop, die Versicherungsbranche durch innovative, technologiegetriebene Ansätze umzugestalten.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.waterdrop-inc.com/.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/waterdrop-geht-partnerschaft-mit-deepseek-ein-um-versicherungsdienstleistungen-mit-ki-gestutzten-experten-zu-revolutionieren-302381967.htmlPressekontakt:Bin Hou,houbin11@shuidi-inc.comOriginal-Content von: Waterdrop Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178709/5975675