Die Digital Cooperation Organization (DCO), die weltweit erste eigenständige internationale zwischenstaatliche Organisation, die sich auf die Beschleunigung des Wachstums einer integrativen und nachhaltigen digitalen Wirtschaft konzentriert, hat die Gewinner der Digital Prosperity Awards bei einer Zeremonie im Rahmen des Galadinners der 4.Generalversammlung bekannt gegeben, das vom Haschemitischen Königreich Jordanien am Toten Meer ausgerichtet wurde.

Die Auszeichnungen wurden von hochrangigen Delegationen aus den 16 Mitgliedstaaten der DCO sowie von Beobachtern, Partnern und Ehrengästen der DCO besucht und zielen darauf ab, außergewöhnliche Initiativen zur Einführung bewährter Verfahren, Richtlinien und Strategien zur Beschleunigung des digitalen Wandels in ihren jeweiligen Ländern zu würdigen. Ziel ist es, den digitalen wirtschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen und die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit zu schaffen, indem eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele aller Beteiligten gefördert werden. Die diesjährige Verleihung der Digital Prosperity Awards wurde von Elm gesponsert.

Globale Beiträge, die Regierungen, Unternehmen und Gemeinden in die Lage versetzen, zusammenzuarbeiten und den digitalen wirtschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen, werden in den folgenden Säulen gefeiert: Digital Innovation, Digital Transformation und Empowering Society.

Im Jahr 2025 wurden insgesamt sieben Gewinner ausgezeichnet, die den öffentlichen Sektor, den privaten Sektor und die Zivilgesellschaft repräsentieren. In der Säule Digitale Innovation gewann Ynmo aus Saudi-Arabien in der Kategorie Disruptive Technology Solutions. Die Säule Digital Transformation hatte zwei Gewinner: Tuwaiq Academy aus Saudi-Arabien in der Kategorie Cooperation und das Ministry of Human Resources Social Development aus Saudi-Arabien in der Kategorie Decision-Making. In der Säule Empowering Society gewannen das National Institute of Innovation and Advanced Technology aus Marokko und NeuroTech aus Jordanien in der Kategorie Environment und Motto Vest Trading Pvt aus Pakistan in der Kategorie Ethics.

Außerdem wurden zwei Gewinner von Hauptpreisen bekannt gegeben ein Gewinner des DCO-Mitgliederpreises für Digital Prosperity for All und ein internationaler Gewinner ebenfalls für Digital Prosperity for All.

Der Gewinner des Flagship-Awards unter den DCO-Mitgliedsstaaten war NeuroTech aus Jordanien, während der internationale Gewinner des Flagship-Awards SPARK aus den Niederlanden war. Beide Gewinner des Hauptpreises erhielten jeweils 200.000 US-Dollar.

Seine Exzellenz, der Minister of Digital Economy and Entrepreneurship von Jordanien und Chairman der Digital Cooperation Organization (DCO), Ingenieur Sami Smeirat, erklärte: "Der Digital Prosperity Award stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur globalen digitalen Transformation dar und zeigt das Engagement der Mitgliedstaaten, bewährte Verfahren und Richtlinien zur Förderung einer integrativen digitalen Wirtschaft zu übernehmen."

Smeirat fügte hinzu: "Wir in Jordanien sind stolz darauf, Teil dieser internationalen Bemühungen zu sein, die darauf abzielen, digitalen Wohlstand für alle zu ermöglichen, insbesondere angesichts globaler Herausforderungen, die eine internationale Zusammenarbeit erfordern, um technologischen Fortschritt und digitale Inklusion zu erreichen."

Seine Exzellenz bekräftigte, dass "Jordanien der Ansicht ist, dass die digitale Transformation nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit ist, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen zu schaffen, wodurch wir besser in der Lage sind, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen zu bewältigen."

Deemah AlYahya, Secretary-General der DCO, sagte: "Ich möchte den Gewinnern der renommierten DCO Digital Prosperity Awards zu ihren außergewöhnlichen Leistungen gratulieren. Dies ist erst der Anfang, und die Preise werden eine wertvolle Unterstützung für die Gewinnerprojekte bei ihren zukünftigen Unternehmungen sein. Ich möchte auch unseren Juroren für ihre wichtigen Beiträge zur Verwirklichung der Awards danken. Ich ermutige Innovatoren, die sich für die Verbesserung des Lebens und die Erweiterung von Möglichkeiten in der digitalen Wirtschaft einsetzen sowohl in den Mitgliedstaaten als auch weltweit -, an unseren nächsten Awards teilzunehmen."

Sie fügte hinzu: "Die Digital Prosperity Awards verkörpern die Kraft der Innovation, um eine integrativere digitale Zukunft zu gestalten. Mit diesen Auszeichnungen ehren wir diejenigen, die nicht nur die Technologie vorantreiben, sondern sie auch nutzen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die digitale Kluft zu verringern, und so dafür sorgen, dass der digitale Fortschritt zu echten Chancen für alle führt."

Mit den Digital Prosperity Awards von DCO sollen außergewöhnliche Initiativen zur Einführung bewährter Verfahren, Richtlinien und Strategien zur Beschleunigung der digitalen Transformation in ihren jeweiligen Ländern gewürdigt werden. Ziel ist es, den digitalen wirtschaftlichen Fortschritt zu beschleunigen und die Grundlage für eine konstruktive Zusammenarbeit zu schaffen, indem eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele aller Beteiligten gefördert werden.

