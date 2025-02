Der Technologiegigant Nvidia erlebte einen historischen Einbruch an der Börse, als das chinesische Start-up DeepSeek mit seinem kostengünstigen KI-Modell R1 für Aufsehen sorgte. Der Aktienkurs des Chipherstellers verzeichnete einen dramatischen Rückgang, der zu einem Rekordwertverlust von nahezu 600 Milliarden US-Dollar an einem einzigen Handelstag führte. Im NASDAQ-Handel gab die Aktie zuletzt um 0,9 Prozent nach und notierte bei 137,96 USD. Besonders bemerkenswert ist, dass das 52-Wochen-Hoch bei 153,13 USD liegt, während der aktuelle Kurs noch 11 Prozent unter diesem Niveau verharrt.

Fundamentaldaten bleiben robust

Trotz der markanten Kursverluste präsentiert sich Nvidia in seinen Geschäftszahlen weiterhin äußerst solide. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz um beeindruckende 93,61 Prozent auf 35,08 Milliarden USD steigern. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 0,79 USD, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,37 USD darstellt. Analysten bewerten die Nvidia-Aktie im Durchschnitt weiterhin mit einem Kursziel von 416,25 USD, was erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem können Anleger mit einer Dividendenerhöhung auf 0,065 USD je Aktie im laufenden Jahr rechnen.

