Der Luftfahrtkonzern Airbus verzeichnete im vierten Quartal 2024 eine beachtliche Leistungssteigerung mit einem Umsatzwachstum von 8 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 16 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro, während der Gewinn pro Aktie mit 3,07 Euro sogar um zwei Drittel über dem Vorjahresquartal lag. Trotz dieser positiven Entwicklung wurde die Jahresprognose beim operativen Gewinn mit 5,35 Milliarden Euro knapp verfehlt. Die Aktionäre dürfen sich dennoch über eine Dividendenerhöhung um 20 Cent auf 2,00 Euro je Aktie freuen, auch wenn diese unter den Analystenerwartungen von 2,12 Euro blieb.

Börsenreaktion und Zukunftsaussichten

An der Börse sorgte der Ausblick für das Jahr 2025 für eine verhaltene Reaktion. Die Airbus-Aktie verzeichnete einen Rückgang von 2,3 Prozent auf 164,98 Euro und liegt damit etwa 6 Prozent unter ihrem jüngsten Rekordhoch. Für das kommende Geschäftsjahr strebt der Konzern ein bereinigtes EBIT von rund 7,0 Milliarden Euro an und plant die Auslieferung von etwa 820 Verkehrsflugzeugen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber den 766 Maschinen im Vorjahr entspricht. Der freie Cashflow soll mit etwa 4,5 Milliarden Euro stabil bleiben.

