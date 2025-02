Der durchschnittliche Tomatenpreis in Spanien ist 2024 von dem, was die Erzeuger erhalten haben, bis zu dem, was durchschnittlich auf den Zielmärkten gezahlt wurde, um 100 % angestiegen, so berichtet Hortoinfo.es basierend auf Daten der Preis- und Marktbeobachtung der Junta von Andalusien. Bildquelle: Pixabay In dem Jahr 2024 bekamen die Erzeuger einen Durchschnittspreis von 0,76 EUR/kg...

