Nach einer Serie von Rekorden hat sich die Lage am deutschen Aktienmarkt etwas eingetrübt. Der DAX gab auch gestern ab. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt. In den USA schlossen die Börsen im Minus. der Handel in Asien macht dagegen Hoffnung. Bei den Einzelwerten geht es heute um Rivian, Palantir, ...