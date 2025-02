The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2025ISIN NameXS1195216707 STOCKHOLM GEM. 15/25 MTNDE000HLB3415 LB.HESS.THR.IS.07C/19XS1195202822 TOTALENER.15/UND. FLR MTNXS1196417569 LIBANON 15/25 MTN REGSCH0109674488 AXPO HOLDING 10-25US565849AM84 MARATHON OIL 2045FR0128227818 FRANKREICH 24/25 ZOXS2125141445 ARION BANK 20/UND.CH0404311687 STE GENERALE 18/25 MTNUS37045XCV64 GM FINANCIAL 20/25XS2084050637 NATLBK 19/25 MTNXS1725524471 EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTNDE000A14J5C9 DZ HYP OE.PF.R.664