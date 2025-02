GBP/JPY steigt am frühen Freitag im europäischen Handel auf etwa 190,70 und legt 0,60% am Tag zu. - Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien stiegen im Januar um 1,7% MoM, stärker als erwartet. - Die höhere CPI-Inflation in Japan bekräftigt die Wetten auf eine Zinserhöhung der BoJ, was den Abwärtstrend des JPY begrenzen könnte - Das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...