Nach einer Serie von Rekorden hat sich die Lage am deutschen Aktienmarkt etwas eingetrübt. Der DAX gab auch gestern nach. Die Vorgaben aus Übersee sind gemischt: In den USA schlossen die Börsen im Minus, während der Handel in Asien Hoffnung macht. Während Sartorius und Alibaba mit starken Kursgewinnen glänzen, kämpft Block mit gemischten Ergebnissen. Hasbro übertraf zwar die Erwartungen, verzeichnete aber Umsatzrückgänge.Ein Treffen von Jack Ma mit Xi Jinping könnte ein Zeichen für eine offenere ...

