Der amerikanische Luft- und Raumfahrtzulieferer Loar Holdings Inc. expandiert durch eine strategische Übernahme in Europa. Das Unternehmen hat eine Put-Option zum Erwerb des französischen Spezialisten für Hochleistungsventilatoren und -motoren, LMB Fans & Motors, für 365 Millionen Euro zuzüglich der Übernahme von Nettoschulden unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 erwartet und soll durch zusätzliche Kreditaufnahmen sowie vorhandene Barmittel finanziert werden. LMB, ein Unternehmen mit über 60-jähriger Geschichte und mehr als 75 Mitarbeitern, bringt ein Portfolio von über 2.000 einzigartigen Produkten in die Loar-Gruppe ein.

Rekordergebnisse stärken Übernahmepläne

Die geplante Übernahme wird durch die starke finanzielle Performance von Loar untermauert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Unternehmen einen Nettoumsatz zwischen 400,5 und 402,5 Millionen Dollar sowie einen Nettogewinn zwischen 21,2 und 21,8 Millionen Dollar - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 4,6 Millionen Dollar. Auch der Ausblick für 2025 wurde nach oben korrigiert, mit einem erwarteten Nettoumsatz von 470 bis 480 Millionen Dollar und einem prognostizierten Nettogewinn zwischen 55 und 60 Millionen Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge soll dabei auf etwa 37,5 Prozent steigen.

