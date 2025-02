Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist etwas Ruhe eingekehrt, nachdem EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel am Mittwoch für eine Stimmungseintrübung gesorgt hatte mit der Aussage, wonach eine Unterbrechung des Zinssenkungskurses diskussionswürdig sein könnte, so die Analysten der Helaba.In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane verwiesen. Welche geldpolitischen Signale würden von ihm ausgehen? Vor zwei Wochen habe er dafür plädiert, auf dem Zinssenkungskurs weder zu schnell noch zu langsam voranzuschreiten. Letztlich verfolge die EZB einen datenbasierten Ansatz und entscheide von Sitzung zu Sitzung. Einen klaren Hinweis auf eine Zinssenkung im März werde es daher wohl nicht geben, wenngleich die Analysten der Helaba einen solchen Schritt weiterhin für wahrscheinlich halten würden. ...

