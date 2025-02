In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 hat der DAX bereits 19 Rekordstände verzeichnet und einen Anstieg von 14%. Eine Performance, die sonst innerhalb eines ganzen Jahres erfolgt. Konjunkturell und politisch ist es dagegen in Deutschland aktuell nicht zum Besten bestellt. Wie sich der Deutsche Leitindex bisher nach Bundestagswahlen geschlagen hat, was zu erwarten ist und welche Produkte sich in dieser Lage aus dem Bereich der Zertifikate anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Annchristin Jahnel, HSBC.