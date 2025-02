Vortexa, ein führender Anbieter von Analysen für den globalen Energie- und Frachtmarkt, hat Anywhere Freight Pricing eingeführt die weltweit erste Hafen-zu-Hafen-Frachttarifplattform für den Energiehandel. Diese innovative Lösung stellt eine sofortige, unbegrenzte Tarifkalkulation für über 50.000 aktive und 70 Millionen potenzielle Frachtrouten für saubere Erdölprodukte (Clean Petroleum Products, CPP) zur Verfügung und setzt damit bei Geschwindigkeit und Umfang einen völlig neuen Standard auf den globalen Frachtmärkten.

Der Energiefrachtmarkt hat seit langem mit äußerst ineffizienten Tarifkalkulationsmechanismen und erheblichen Informationsasymmetrien zu kämpfen. Anywhere Freight Pricing eröffnet Händlern, Befrachtern und Reedern einen beispiellosen Zugang und Transparenz und definiert die Art und Weise, wie Entscheidungen im Frachtgeschäft getroffen werden, neu:

Sofortzugriff: Alle beliebigen Schiffsklassen, Ablege- und Zielhäfen, um die aktuellsten Frachttarife für die angegebene Route zu erhalten. Preisaktualisierung täglich um 16:30 Uhr britischer Zeit.

Alle beliebigen Schiffsklassen, Ablege- und Zielhäfen, um die aktuellsten Frachttarife für die angegebene Route zu erhalten. Preisaktualisierung täglich um 16:30 Uhr britischer Zeit. Globale Abdeckung: Über 50.000 aktive und über 70 Millionen potenzielle saubere Schiffsrouten.

Über 50.000 aktive und über 70 Millionen potenzielle saubere Schiffsrouten. Unbegrenzter Routenvergleich: Optimieren der Preiskalkulation durch die Bewertung mehrerer Routen, Aufschlüsselung der Hafen- und Kanalgebühren.

Optimieren der Preiskalkulation durch die Bewertung mehrerer Routen, Aufschlüsselung der Hafen- und Kanalgebühren. Historische Daten: Preiskalkulationsdaten über 5 Jahre für alle Routen für Saison- und Trendanalysen, optionale Überlagerung von Schiffs- und Frachtzahlen.

"Seit den Anfängen der weltweiten Energiemärkte streben die Händler einen sofortigen, unbegrenzten Zugriff auf klare Frachttarife an, um ihre Handelsvorstellungen zu evaluieren, bevor sie sich definitiv auf dem Markt engagieren. Mit Anywhere Freight Pricing hat Vortexa dies Realität werden lassen und damit die Art und Weise, wie Energiefracht bepreist und gehandelt wird, für immer verändert", erklärte Fabio Kuhn, Gründer und CEO von Vortexa.

Gestützt auf die von Vortexa entwickelte Technologie und Marktintelligenz wird dieses neue Angebot den Handel in einem Markt verändern, in dem die Fracht zunehmend der wichtigste Faktor für die Rentabilität ist. Die erste Version legt den Fokus auf saubere Produkte, die Frachttarife für schmutzige Mineralölprodukte (Dirty Petroleum Products, DPP) werden in den kommenden Monaten folgen.

Über Vortexa

Vortexa bietet marktführende Echtzeitdaten und Analysen für den Energie- und Frachtmarkt an. Durch das Zusammenspiel der menschlichen Intelligenz mit KI-gestützten Erkenntnissen unterstützt Vortexa seine Kunden dabei, sich im komplexen Energieumfeld bewusster zu bewegen. Mit seiner Vision für die Gestaltung der Zukunft der Energiemärkte eröffnet Vortexa Energiehändlern, Analysten und Frachtprofis einen Wettbewerbsvorteil in komplexen und schwer durchschaubaren Märkten und ermächtigt sie, Handelsentscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Vortexa ist ein multidisziplinäres Unternehmen mit über 170 Mitarbeitern, die in London, Genf, Singapur, Houston, New York City und den Vereinigten Arabischen Emiraten das Beste aus den Bereichen Energie- und Frachtexpertise, Datenwissenschaft und Engineering zusammenführen.

