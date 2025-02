WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Dienstag, 25.02.2025(Nr. 069) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 4. Quartal 2024(Nr. 070) Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), Jahr 2024(Nr. 071) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember und Jahr 2024(Nr. 09) Zahl der Woche: Krankenhausbehandlungen wegen Alkoholmissbrauchs nach Alter und Geschlecht, Jahr 2013 bis 2023Mittwoch, 26.02.2025(Nr. 072) Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung), 4. Quartal und Jahr 2024(Nr. 073) Studienberechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen nach Bundesländern (Schnellmeldung), Jahr 2024Donnerstag, 27.02.2025(Nr. N008) Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte in ausgewählten Engpassberufen und Branchen, Jahr 2023(Nr. 074) Anbau und Ernte von Gemüse, Jahr 2024Freitag, 28.02.2025(Nr. 075) Verkehrsunfälle, Dezember und Jahr 2024(Nr. 076) Außenhandelspreise, Januar 2025(Nr. 077) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2025(Nr. 078) Entwicklung der Tarifverdienste (Tarifindex), Jahr 2024(Nr. 079) Umsatz im Einzelhandel, Januar 2025(Nr. 080) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2025 (im Laufe des Tages)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5975864