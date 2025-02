Gärtringen (ots) -Eine Trennung muss keinen Krieg bedeuten - doch ohne professionelle Begleitung kann selbst eine einvernehmliche Scheidung schnell zum Minenfeld werden. Rechtsanwältin Sonja Neitzel verfolgt mit der Kanzlei Neitzel faire und nachhaltige Lösungen im Familienrecht und hilft ihren Klienten dabei, ihre Ehe friedlich und rechtssicher zu beenden. Ihr Fokus: Konflikte minimieren, Kinder schützen und eine Einigung erzielen, die einem Richterspruch entspricht. Wie ihre Beratung und Betreuung abläuft und wie sie diesen Lebensabschnitt ihrer Mandanten erleichtert, erfahren Sie hier.Es klingt so einfach: Zwei Menschen erkennen, dass ihre Ehe nicht mehr funktioniert, setzen sich zusammen, besprechen die Formalitäten und trennen sich ohne Streit. Eine einvernehmliche Scheidung - als wäre sie ein reibungsloser Verwaltungsakt. Doch wer glaubt, dass dieser Weg von Anfang an frei von Konflikten und Emotionen ist, der irrt sich gewaltig. Denn einvernehmlich bedeutet nicht unbedingt, dass beide Partner von der ersten Sekunde an in Harmonie auseinandergehen. Vielmehr ist es ein Prozess, in dem Meinungsverschiedenheiten, verletzte Gefühle und unterschiedliche Vorstellungen aufeinandertreffen - und dennoch gemeinsam überwunden werden müssen. Gerade zu Beginn gibt es oft Unklarheiten: Was ist fair? Wer verzichtet worauf? Welche Regelungen entsprechen nicht nur dem Gesetz, sondern auch der persönlichen Gerechtigkeit? "Die größte Illusion ist zu glauben, dass Einigkeit von Anfang an da sein muss", erklärt Rechtsanwältin Sonja Neitzel von der Kanzlei Neitzel. "Die Wahrheit ist: Einvernehmlichkeit entsteht - aber oft erst nach Tränen, Kompromissen und der bitteren Erkenntnis, dass selbst der beste Ausgang nicht ohne Verluste ist.""Das wahre Ziel einer einvernehmlichen Scheidung ist also nicht der perfekte Gleichklang, sondern die aktive Suche nach Lösungen", betont Sonja Neitzel. Während andere Anwälte in erbitterten Scheidungsschlachten das letzte Wort erkämpfen, setzt sie auf eine andere Strategie: Lösungen statt Kämpfe, Verständigung statt Verbitterung. So stehen für die Anwältin mit Tätigkeitsschwerpunkt im Erb- und Familienrecht einvernehmliche Scheidungen im Mittelpunkt - nicht, weil sie glaubt, dass Trennungen schmerzfrei sind, sondern weil sie weiß, dass unnötige Konflikte niemandem helfen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung begleitet sie ihre Mandanten durch den oft komplizierten Scheidungsprozess, immer mit dem klaren Ziel, eine rechtlich fundierte, faire und nachhaltige Vereinbarung zu treffen, die auch einem Richterspruch standhalten würde. Dabei verliert sie nie aus den Augen, was wirklich zählt - insbesondere, wenn Kinder betroffen sind. "Eine friedliche Trennung ist nicht nur emotional weniger belastend, sondern oft auch schneller und kostengünstiger als ein jahrelanger Rechtsstreit", betont Sonja Neitzel von der Kanzlei Neitzel. Wenn beide Seiten wirklich eine Lösung wollen, ist sie die Anwältin, die den Weg dorthin ebnet - sachlich, fair und mit einer Klarheit, die Emotionen Raum lässt, ohne sie eskalieren zu lassen.Warum eine Scheidung Zeit braucht - und warum das sinnvoll istViele Mandanten von Sonja Neitzel hoffen auf eine schnelle Lösung - doch das deutsche Recht sieht vor, dass eine Ehe nicht überstürzt beendet werden kann. "Das Trennungsjahr ist eine gesetzliche Voraussetzung für die Scheidung - es dauert mindestens ein Jahr, in dem die Ehepartner getrennt leben müssen", erklärt die Rechtsanwältin. Dieser Zeitraum soll sicherstellen, dass die Entscheidung endgültig ist und nicht aus einem emotionalen Impuls heraus getroffen wird. "Auch wenn es frustrierend erscheint, ist das Trennungsjahr eine wichtige Phase, in der finanzielle, rechtliche und organisatorische Fragen geklärt werden können", versichert sie.Wer gut vorbereitet ist, kann den Prozess dennoch beschleunigen. Eine frühzeitige Klärung von Unterhaltsansprüchen, Zugewinnausgleichen und Rentenpunkten hilft, spätere Verzögerungen zu vermeiden. "Was viele zudem nicht wissen: In Deutschland herrscht Anwaltszwang für Scheidungsanträge", erklärt Sonja Neitzel. "Das bedeutet, dass mindestens ein Ehepartner einen Anwalt beauftragen muss, um die Scheidung offiziell einzureichen." Wenngleich ihre Mandanten oft als Paar auf sie zukommen, vertritt sie natürlich nur eine Partei, um einerseits Interessenkonflikte zu vermeiden und andererseits ihrer Berufsethik nicht zu widersprechen. Auf Wunsch beider Parteien wird der andere Partner jedoch über alle rechtlich relevanten Vorgänge informiert.Kanzlei Neitzel: Rechtsanwältin Sonja Neitzel schafft Balance zwischen Mitgefühl und KlarheitEine Scheidung bedeutet nicht nur das Ende einer Ehe, sondern oft auch den Beginn eines neuen Kapitels, in dem beide Parteien weiterhin miteinander auskommen müssen - sei es als Eltern oder als Menschen mit gemeinsamen Verpflichtungen. "Einvernehmliche Lösungen sind der Schlüssel zu einer schnelleren, kostengünstigeren und weniger belastenden Trennung", erklärt Sonja Neitzel. "Weniger Gerichtsverfahren bedeuten weniger Stress und mehr Zeit für einen konstruktiven Neuanfang." Insbesondere für Eltern kann eine faire Einigung die Grundlage für eine funktionierende Co-Elternschaft legen - zum Wohl der Kinder, die nicht in einen endlosen Streit hineingezogen werden sollten.Sonja Neitzel verfolgt hierbei einen systematischen und gut organisierten Ansatz. Sie sorgt dafür, dass wichtige Dokumente frühzeitig vorbereitet werden, damit der Scheidungsprozess nicht unnötig ins Stocken gerät. Der Versorgungsausgleichsbogen, Rentenkontenklärungen und Unterhaltsberechnungen - all das kann im Vorfeld geklärt werden, um Verzögerungen zu vermeiden. Mit dieser strukturierten Herangehensweise kann sie potenzielle Konflikte frühzeitig erkennen und entschärfen, bevor sie eskalieren. Gleichzeitig versteht es Sonja Neitzel, die Balance zwischen Einfühlungsvermögen und sachlicher Beratung zu halten. Sie hört zu, zeigt Verständnis, bleibt aber immer auf das Ziel fokussiert, eine faire Lösung zu finden, die rechtlich Bestand hat. Während einige Anwälte auf Eskalation setzen, ist ihr Ansatz ein anderer: Drama vermeiden, rechtliche Schritte nur dann einleiten, wenn es wirklich notwendig ist.Ein Fall aus ihrer Kanzlei zeigt, wie ein solcher Ansatz Konflikte entschärfen kann: Vor einigen Jahren übernahm Sonja Neitzel eine Scheidung von einem Kollegen, der in Rente ging. Das Paar hatte sich jahrelang gestritten und keine Einigung gefunden. Mit der richtigen Moderation und klaren Leitlinien schaffte es die Anwältin innerhalb weniger Wochen, beide an einen Tisch zu bringen - mit dem Ergebnis einer fairen Einigung, bei der vor allem die Kinder profitierten. "Sie hatten endlich wieder ihre Eltern als Eltern - nicht als Gegner. Und das ist unbezahlbar", berichtet die Rechtsanwältin.Flächendeckende Rechtsberatung statt ländlicher Lücke - Sonja Neitzels Mission für GärtringenIn der Kanzlei Neitzel sind Mandanten nicht nur emotional und strategisch, sondern auch in Bezug auf das Rechtswissen bestens aufgehoben. Sonja Neitzel studierte Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen, einer der ältesten und renommiertesten Hochschulen Deutschlands. Dort entwickelte sie nicht nur ein tiefes juristisches Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit, komplexe rechtliche Fragestellungen praxisnah zu lösen. Ihr Referendariat in Stuttgart führte sie durch verschiedene juristische Stationen, darunter Gerichte, Staatsanwaltschaften und Anwaltskanzleien, wodurch sie wertvolle Erfahrung in der Anwendung des Familienrechts sammelte. Eine kurze Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtag von Baden-Württemberg gab ihr zudem Einblicke in politische Entscheidungsprozesse und Gesetzgebungsverfahren.Nach einer kurzen Anstellung in einer etablierten Kanzlei entschied sich Sonja Neitzel für den Schritt in die Selbstständigkeit - mit dem Ziel, einvernehmliche Scheidungen effizient und menschlich zu begleiten. Seit dem 1. April 2021 führt sie ihre eigene Kanzlei, zunächst in Herrenberg, mittlerweile in Gärtringen, um Mandanten noch besser zu erreichen. "Gerade in ländlichen Regionen gibt es immer weniger Anwälte", berichtet sie. "Deshalb ist es mein Ziel, flächendeckendes rechtliches Gehör zu gewährleisten und die Lebenssituation meiner Mandanten zu verbessern."