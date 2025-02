Der Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive verzeichnete im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung seiner Geschäftszahlen. Der Verlust je Aktie konnte auf 0,70 US-Dollar reduziert werden, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -1,580 US-Dollar darstellt. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, seinen Umsatz auf 1,73 Milliarden US-Dollar zu steigern, was sowohl die Vorjahreserlöse von 1,32 Milliarden US-Dollar als auch die Analystenerwartungen von 1,40 Milliarden US-Dollar übertraf. Trotz dieser positiven Entwicklungen bei Bruttogewinn und Verkaufszahlen blieb das Unternehmensergebnis hinter den Expertenprognosen zurück, die einen geringeren Verlust je Aktie von 0,680 US-Dollar erwartet hatten.

Gedämpfte Zukunftsaussichten belasten Aktienkurs

Die vorgelegte Prognose für das kommende Geschäftsjahr sorgt für Ernüchterung am Markt. Rivian plant, im Jahr 2025 zwischen 46.000 und 51.000 Fahrzeuge auszuliefern - eine Spanne, die nicht nur unter den durchschnittlichen Markterwartungen von 55.000 Einheiten liegt, sondern auch einen Rückgang gegenüber den etwa 52.000 ausgelieferten Fahrzeugen im Jahr 2024 bedeuten würde. Diese zurückhaltende Prognose spiegelt sich in der Kursentwicklung wider, wobei die Aktie an der NASDAQ zwischen Verlusten und leichten Gewinnen schwankt. Der Titel hatte in den vergangenen Monaten bereits eine volatile Phase durchlaufen und bewegte sich zwischen einem 52-Wochen-Hoch von 18,86 USD und einem Tief von 8,26 USD.

