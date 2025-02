NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Eckdaten des Autokonzerns für 2024 hätten die Konsensschätzungen übertroffen und der Ausblick auf 2025 sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere den Anstieg der Nettofinanzposition./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 23:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 05:11 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000131906