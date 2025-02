© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Die Anteile des brasilianischen Finanzdienstleisters Nu Holdings geben nach den neuesten Zahlen kräftig nach. Das Timing von Warren Buffett war hervorragend!Mit seinen jüngsten Transaktionen scheint Altmeister Warren Buffett wieder einmal den richtigen Riecher gehabt zu haben. Laut des vor wenigen Tagen an die Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelten 13F-Filings verkaufte seine Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal rund die Hälfte ihrer Beteiligung am brasilianischen Finanzdienstleister Nu Holdings. Dessen Aktie steht am Freitag vor empfindlichen Verlusten, denn die am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen kommen am Markt nicht gut an. Trotz erneut starken Wachstums …