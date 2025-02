FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 6700 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (6300) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 100 (225) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAFESTORE PRICE TARGET TO 770 (900) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 141 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (64) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1097 (1067) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 110 (180) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CONDUIT HOLDINGS TO 'SECTOR PERFORM' (OPM) - PRICE TARGET 425 (575) PENCE - STIFEL CUTS RENEWI TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 870 PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob