Die Celsius-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Kurssprung von über 30 Prozent, nachdem der Energydrink-Hersteller gleich mehrere positive Nachrichten verkündete. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 332,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr gelang es Celsius, einen Gewinn von 14 Cent je Aktie zu erwirtschaften - deutlich mehr als die prognostizierten 11 Cent. Besonders erfreulich entwickelte sich das Gesamtjahr, in dem der Konzern mit einem Umsatz von 1,36 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord aufstellte.

Strategische Übernahme stärkt Marktposition

In einem strategischen Schachzug kündigte Celsius die Übernahme des aufstrebenden Konkurrenten Alani Nutrition für 1,8 Milliarden US-Dollar an. Die Transaktion, die durch eine Kombination aus Bargeld und Aktien finanziert wird, soll die Position des Unternehmens im wachsenden Markt für funktionale Getränke festigen. Durch den Zusammenschluss entstehe eine führende Plattform für gesündere Lifestyle-Produkte, die besonders von der steigenden Nachfrage nach zuckerfreien Alternativen profitieren soll. Die Übernahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem große Getränkekonzerne verstärkt in den Energydrink-Markt investieren und verspricht, Celsius' Wachstumskurs durch erweiterte Marktanteile und Vertriebsmöglichkeiten zu beschleunigen.

