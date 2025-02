Anders als gewöhnliche Computer arbeiten Quantencomputer nicht nur mit den Zuständen "Ein" und "Aus", sondern mit sogenannten Superpositionen. Qubits können mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen und dadurch die Rechenleistung in bestimmten Szenarien dramatisch erhöhen. Allerdings spielt sich das meiste bisher noch in der Theorie ab.Anzeige:Nvidia-Chef Jensen Huang schätzt, dass bis zur Marktreife von Quantencomputern noch 20 Jahre vergehen dürften. Genau so viel Zeit hat Microsoft (US5949181045) nach eigenen Angaben ...

