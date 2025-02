DJ MARKT USA/Wall Street vor Stabilisierung

Nach dem deutlichen Rücksetzer des Vortages dürfte sich die Wall Street am Freitag zunächst stabilisieren. Der Aktienterminmarkt deutet einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Händler sprechen mit Blick auf den Vortag von einer überfälligen Korrektur, denn die Häufung schlechter Nachrichten sei zu lange am Markt abgeprallt. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Abwendung der USA von Europa, fallende Zinssenkungsspekulationen und auch enttäuschte Friedenshoffnungen in der Ukraine hätten am Vortag - zum Teil mit Verspätung - ihren Niederschlag gefunden.

Doch echte Kaufargumente fehlten weiterhin. "Ich habe das Gefühl, dass die Märkte die Zolldrohungen und das geopolitische Drama von Präsident Trump in diesem Jahr größtenteils ignoriert haben", macht Portfolioverwalter Burns McKinney von NFJ Investments wenig Hoffnung auf bald wieder steigende Kurse. Vielmehr hat der Ausblick des Einzelhandelsriesen Walmart am Vortag einen Schatten auf die für das US-BIP so entscheidenden Konsumausgaben geworfen. Im frühen Handel dürfte die Revision der Verbraucherstimmung für Februar für mehr Klarheit sorgen. Daneben werden noch die Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht.

