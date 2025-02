Die Volkswagen Group China strebt eine strategische Batterie-Kooperation mit CATL an. Als Ziel verfolgen beide Seiten, gemeinsam kostengünstige Akkus zu entwickeln und in Bereichen wie Batterierecycling und Batterietausch zusammenzuarbeiten. VW und CATL haben zu ihrer angestrebten China-Kooperation dieser Tage eine Absichtserklärung unterzeichnet. Laut einem Statement auf dem chinesischen Netzwerk Weibo sind in die Vereinbarung neben der Volkswagen ...

