Berlin - Um die deutschen Grenzen lückenlos zu kontrollieren, müsste die Polizei allein mehr als 4.500 Straßen, Wege und Pfade überwachen. So viele Wege führen von Deutschland über die Grenze in die Nachbarländer.Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linken-Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring hervor, über die der "Spiegel" berichtet. Konkret weist die Regierung 4.545 Straßen, Wege und Pfade aus. Darunter sind 42 Autobahnen, 114 Bundesstraßen, 158 Landstraßen und 1.893 Wege, Pfade und Steige. Hinzu kommen Wiesen, Felder oder Wälder, über die Menschen ebenfalls die Grenze passieren können.Dazu führt die Regierung 2731,9 Kilometer Wassergrenzen auf, etwa in Nordsee, Ostsee, Bodensee, Rhein und Oder. Die Daten stammen vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Die Union verspricht umfassende Grenzkontrollen und Zurückweisungen von allen Migranten ohne gültige Einreisepapiere. "Tausende Grenzübergänge zu überwachen ist populistischer Unsinn, funktioniert nicht und lenkt von den echten Problemen im Land ab", sagte Möhring.