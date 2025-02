Die PayPal-Aktie verzeichnet am 20. Februar 2025 einen leichten Rückgang von -0,93 % (-0,73 USD) und notiert aktuell bei 77,63 USD. Die Aktie erreichte ein Tageshoch von 78,17 USD und fiel auf ein Tagestief von 76,85 USD. Das Handelsvolumen liegt bei 9,30 Millionen Aktien, was auf eine normale Marktaktivität hindeutet. Technische Analyse Die Aktie befindet sich in einer Korrekturphase und notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...